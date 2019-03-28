尖石那羅部落金盞花盛開推系列活動 不僅能擦還能吃

2019-03-28 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣尖石鄉那羅休閒農業區從2011年就開始種植約3公頃面積的金盞花，並研發以金盞花入菜的特餐、提煉金盞花精油及純露等產品，最近正好是金盞花及桂竹筍盛產期，那羅休閒農業發展協會舉辦系列活動，邀請民眾認識用途多元的金盞花，也一起體驗泰雅小米文化。

金盞花因有消炎、抗菌作用，許多美妝品牌紛紛推出金盞花系列保養產品，相當受到消費者喜愛。除了能外用，金盞花也能入菜，那羅休閒農業發展協會總幹事徐榮偉表示，金盞花的根能治行氣活血、涼血、止血，花則有豐富的礦物質磷和維生素C，並具有豐富的葉黃素可以明目、保護眼睛等作用。

為了讓更多人認識用途多元的金盞花，協會與與橫山區農會舉辦了一系列的活動，從3月30日開始一直到4月27日，共安排了4天一日行程，民眾可以體驗種植金盞花、DIY金盞花茶及竹筒飯、品嘗金盞花特餐、欣賞泰雅傳統舞蹈及採收桂竹筍等，尤其是4月13日舉辦的小米播種活動，活動不僅只有當天，而是一直延續到小米豐收季節的9月及10月。

另外，金盞花特餐是由山樂林餐廳主廚李鳳蘭等人設計菜單，包含金盞花雞湯、手卷、烘蛋等，加上野菜如龍葵等，風味十足。除了金盞花外，那羅部落從2006年開始種植面積約13公頃的數十種香草，李鳳蘭說，由於那羅部落遍植香草，以金盞花、甜菊、薄荷加上熱水，就能品嘗特色花茶。