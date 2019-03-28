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尖石那羅部落金盞花盛開推系列活動 不僅能擦還能吃

2019-03-28 17:19聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣尖石鄉那羅休閒農業區從2011年就開始種植約3公頃面積的金盞花，並研發以金盞花入菜的特餐、提煉金盞花精油及純露等產品，最近正好是金盞花及桂竹筍盛產期，那羅休閒農業發展協會舉辦系列活動，邀請民眾認識用途多元的金盞花，也一起體驗泰雅小米文化。

金盞花因有消炎、抗菌作用，許多美妝品牌紛紛推出金盞花系列保養產品，相當受到消費者喜愛。除了能外用，金盞花也能入菜，那羅休閒農業發展協會總幹事徐榮偉表示，金盞花的根能治行氣活血、涼血、止血，花則有豐富的礦物質磷和維生素C，並具有豐富的葉黃素可以明目、保護眼睛等作用。

為了讓更多人認識用途多元的金盞花，協會與與橫山區農會舉辦了一系列的活動，從3月30日開始一直到4月27日，共安排了4天一日行程，民眾可以體驗種植金盞花、DIY金盞花茶及竹筒飯、品嘗金盞花特餐、欣賞泰雅傳統舞蹈及採收桂竹筍等，尤其是4月13日舉辦的小米播種活動，活動不僅只有當天，而是一直延續到小米豐收季節的9月及10月。

另外，金盞花特餐是由山樂林餐廳主廚李鳳蘭等人設計菜單，包含金盞花雞湯、手卷、烘蛋等，加上野菜如龍葵等，風味十足。除了金盞花外，那羅部落從2006年開始種植面積約13公頃的數十種香草，李鳳蘭說，由於那羅部落遍植香草，以金盞花、甜菊、薄荷加上熱水，就能品嘗特色花茶。

徐榮偉說，因為碰到連假，目前4月4日的活動已報名額滿，3月30日、4月13日及27日的活動則還有名額，這麼具有泰雅族特色的食農教育活動，邀請民眾一同參與，認識多元用途的金盞花，也體驗泰雅傳統文化

尖石鄉那羅休閒農業區不僅種植金盞花，那羅休閒農業發展協會還研發以金盞花入菜的特餐...
尖石鄉那羅休閒農業區不僅種植金盞花，那羅休閒農業發展協會還研發以金盞花入菜的特餐、提煉金盞花精油及純露等產品。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣尖石鄉那羅休閒農業區從2011年就開始種植約3公頃面積的金盞花，最近正好是...
新竹縣尖石鄉那羅休閒農業區從2011年就開始種植約3公頃面積的金盞花，最近正好是金盞花期。記者陳斯穎／攝影
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食農教育新竹傳統文化

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