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大溪爺爺廖明進說故事 傳承大溪在地文史

2019-03-28 16:32聯合報 記者張弘昌╱即時報導

大溪區大嵙崁文教基金會今天舉辦，「大溪尋寶趣」—廖明進爺爺說故事開幕展。退休的廖明進校長以尋寶人身分，藉由淺白的說書方式，敘述大溪豐富的歷史，不僅小朋友可輕易學習，也讓更多人瞭解大溪文化、歷史、典故、產業和精彩的故事。

現年85歲廖明進，從小在大溪長大，到台北讀師範大學執教，後返桃園、大溪學校擔任校長，19年前退休後，廖明進四處走訪八結荖老，陸續出版寫13本書，其中大溪風情、山中歲月、我的家在八結，記錄八結的發展歷史，還有廖明進酸甜苦辣的童年故事。

桃園市市長鄭文燦今出席，大溪風情再版簽書會及展覽開幕。鄭文燦表示，大溪是桃園歷史的起點，也是台灣文化的故鄉，市府致力推廣和保存大溪文化，成立大溪木藝生態博物館，每年投入近2億元經費，保存大溪傳統木器文化和推廣木藝教育。

除保存木藝文化，市府也著手推動「慢城‧大溪─再造歷史現場專案計畫」，規劃設立鳳飛飛音樂紀念館、歷史街區塑造等計畫，而大嵙崁文教基金會則能補充大溪木藝生態博物館的不足，協助發展大溪文化，讓更多市民瞭解大溪的美。

文化局長莊秀美表示，大溪風情書本創作，是廖校長代表作，他以大溪爺爺身分說大溪故事，傳承給下一代大溪孩子，成為地方知識庫和文化寶藏。

大溪尋寶趣—廖明進爺爺說故事活動，即日起到4月30日止，設有兩個展區，大溪文史區展區在大嵙崁文教基金會，展出廖明進校長的研究著作、小說作品、家族老照片等。

桃園市立圖書館康莊分館的童書繪本區，展出金字塔的秘密、小老鼠姬姬、小小西遊記等，廖明進校長的童書創作，4月13日、4月20 日下午舉辦「說大溪的故事」配合手作體驗活動。

大嵙崁文教基金會今天舉辦，「大溪尋寶趣」廖明進爺爺說故事，大溪文史及繪本開幕展。...
大嵙崁文教基金會今天舉辦，「大溪尋寶趣」廖明進爺爺說故事，大溪文史及繪本開幕展。退休校長廖明進也出席大溪風情再版簽書會。記者張弘昌／攝影
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大嵙崁文教基金會今天舉辦，「大溪尋寶趣」廖明進爺爺說故事，大溪文史及繪本開幕展。...
大嵙崁文教基金會今天舉辦，「大溪尋寶趣」廖明進爺爺說故事，大溪文史及繪本開幕展。退休校長廖明進（前排座者）也出席大溪風情再版簽書會。記者張弘昌／攝影
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