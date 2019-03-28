大溪學論壇社群共學 呈現大溪地方知識文化魅力

2019-03-28 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園大溪木藝生態博物館，今天在大溪武德殿舉辦第2屆「大溪學論壇」，由市長鄭文燦授證表揚21家街角館。鄭文燦表示，木藝館透過社群共學的實踐，邀請當地居民參與，將大溪過去的市民生活、產業文化等進行妥善的保存與分享，並構成完整的大溪地方知識。

大溪木博館目前開放6個展覽館、11個歷史建築現正修復中，包括21家分散各地的街角館，將整個大溪城區化為舞台，居民可以充分參與各項展覽。市府也規劃未來設置社頭文化館，並完成大溪老街的深度修復，展現大溪獨特的歷史文化與魅力。

鄭文燦指出，4年前就任第一屆市長時，第一周就核定成立大溪木藝生態博物館，在國內所有博物館中，木博館定位相當特殊，以木藝家具及大溪庶民生活為主軸，不只設置單一展覽館，也與社區裡的文化聚落緊密結合，木博館成立至今已有21家大溪街角館獲得授證，提供居民可以參與實踐、用行動改變生活的具體基地。

街角館從初期老城區4家，成長到今授證21家分散各地的街角館，包含木藝、豆干、文創、旅店等多元類型產業史，以及自身的家族史挖掘與展現，將大溪的記憶找回來。

木藝館透過多棟展覽館以及街角館，能讓木博館的觸角延伸到更寬廣的領域，不侷限在老城區，已擴散至內柵、三層、頭寮、南興等地區；大溪同時也擁有許多古老廟宇，例如仁和宮是全台第一座主祀開漳聖王的開基祖廟，記錄了大溪人開拓的歷史。

每年大溪普濟堂遶境慶典，則展現大溪獨特的社頭文化，市府也舉辦百年社頭文化展，並規劃設置社頭文化館，希望延續這樣的文化魅力。桃園去年成功爭取到文化部「再造歷史現場專案計畫」補助，協助修復大溪警察局宿舍群9棟建築，完工後將增加木博館整體的展覽與

體驗空間，未來也將持續活化老舊行政館舍，讓大溪建築風格趨於一致，並進一步豐富木博館典藏，打造更完善的資源平台。