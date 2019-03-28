桃園闢5條掃墓免費公車 3月30日起開放搭乘

2019-03-28 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



清明連假即將到來，但已有部分民眾為避開人潮，提前在本周假期前往祭祖掃墓，為紓解掃墓往返車流，桃園市交通局在5個行政區闢駛免費掃墓專車，除觀音區路線4月5日，其餘4區路線3月30日起皆有發車，若擔憂交通擁擠，停車不便的民眾，可使用大眾運輸前往。

桃園市交通局表示，五條掃墓專車分為八德「陸軍基地勤務廠側門-大安公墓牌樓前」、楊梅「中山南路800巷口-第五公墓」、蘆竹「山外路-蘆竹生命紀念園區」、觀音「桃園客運觀音站-廣興公墓-白玉公墓-富林公墓-新坡公墓-塔腳公墓-草漯公墓」、龍潭「國軍總醫院-三和村公墓公園」等5條路線，除龍潭、觀音採既有站牌、定點停靠，其它3條路線皆為隨招隨停，全程免費搭乘。

在發車時間方面，八德區3月30日早上6點起至下午2點，楊梅區早上7點至下午2點，兩區路線都是每3到5分鐘一班車；蘆竹區為3月30日至31日及4月4日至5日的早上7點至下午2點，每5到10分鐘一班車。

觀音區4月5日清明當日，分別開闢早上6點、8點、10點及中午12點等4班次；龍潭區則是在3月30日和4月5日的早上7點到中午12點，每小時1班車。