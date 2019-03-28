候車亭有障礙 桃園將全面檢討改善

2019-03-28 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



過去設置候車亭後，未考量無障礙設計，造成身障者、長者搭乘公車出入不便，桃園市交通局今年起全面檢視候車環境，選定10站點做起，以候車亭維護基金支應，約100萬元，目前3月下旬率先改善中壢泰豐輪胎站候車亭，解決候車亭高低差，讓公車停靠接駁乘客上下車時更便捷，交通局表示，預計4月底優先完成16條低底盤公車路線80站點清查後，將逐步推動改善。

桃園市交通局表示，為提供市民更舒適的候車環境，市府交通局自103年起推動實用、美觀的新式候車亭達246座，改善桃園公共運輸整體品質，但不論是新式或既有候車亭，有些路段未考量出入斜坡道、候車亭高低差，造成身障者等行動不便者困擾，經反映後，交通局邀請身障協會團體討論，釐清通用設計原則 ，將候車亭與路面、與公車門口存有高低差消除，並改善出入候車亭旁的斜坡道。

交通局以泰豐輪胎站為例，過去候車亭與人行路面有高低差，若推輪椅、娃娃車時，得先抬高或傾斜才能上下公車，萬一沒注意到可能造成損傷，所以將有高低落差與人行道間高低差順平，同時將道路連接到人行道的出入口，納入無障礙改善項目。交通局長劉慶豐表示，除了既有斜坡道順平，另增設身障坡道及發光型無障礙LED標誌，不僅出入更為方便，夜間搭乘上下站時，也能增加辨識度以策安全。