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桃市推資收車收紙錢集中燒 議員批觀感差

2019-03-28 12:14聯合報 記者張裕珍╱即時報導

清明節是緬懷先人、慎終追遠的重要節日，桃園市政府民政局及環境保護局近年推動紙錢集中焚燒清運服務，鼓勵民眾「以心代金」響應紙錢減量，不過，市議員黃婉如說不少民眾反映祭祀先人的東西就這樣被垃圾車載走燒掉，心裡難免有疙瘩，也怪怪的，今天在市議會民政局工作報告時質詢，建議市府應更改宣導方式與字樣，若能租個貨車載運紙錢，車身也用心妝點，或許民眾感受會更好。

市府民政局長湯蕙禎認同議員看法，她說，今年會調整作法，但由於清明節下周就要到來，相關作業恐趕不及，最快今年中元節就能有新作法，將與環保局研議，考慮利用空污基金經費委外租用貨車等，統一收取紙錢載運焚燒，未來也目標設置公家的環保金爐，民眾能集中到定點焚燒紙錢，但選址需要再三考量。

桃園市民政局、環保局近年逢清明節、中元節等節日，都大力宣傳紙錢集中焚燒清運服務，以降低PM2.5等空氣汙染物危害，民政局也在日前公布清明節的「紙錢集中焚燒清運」地點，民眾若需燃燒紙錢，建議可將紙錢集中於各區納骨塔或公墓指定收集點，桃園市環境清潔稽查大隊將集中收運，統一代為進行燒化作業，以減少空氣污染物排放。

今年清明節「紙錢集中焚燒清運」地點共17處，包含平鎮南勢納骨塔、龍潭公墓公園納骨堂廣場、蘆竹生命紀念園區、楊梅生命紀念園區、新屋笨港公墓、大園22示範公墓生命紀念館、大溪第一到七公墓、八德大安公墓、桃園區殯葬服務中心等。

市府民政局另也建議祭祖時應盡量採用徒手、鮮花素果或蔬食祭拜，以電子鞭炮取代實體鞭炮。民眾若仍有焚燒紙錢的需求，建議可酌予減量或採集中焚燒的方式，焚燒紙錢若處理不善造成餘火未熄或火星飛揚可能導致公墓發生火災，影響公共安全。

桃園市政府近年推廣紙錢減量集中燒，清明節當天將在公墓、生命園區多處設置紙錢集中收...
桃園市政府近年推廣紙錢減量集中燒，清明節當天將在公墓、生命園區多處設置紙錢集中收受點，將統一載運至焚化爐焚燒。圖／桃園市環保局提供
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桃園市政府近年推廣紙錢減量集中燒，清明節當天將在公墓、生命園區多處設置紙錢集中收...
桃園市政府近年推廣紙錢減量集中燒，清明節當天將在公墓、生命園區多處設置紙錢集中收受點，將統一載運至焚化爐焚燒。圖／桃園市環保局提供
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清明節空污

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