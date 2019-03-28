女力崛起！新竹縣府主管職以上 比例近五成是女性

2019-03-28 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



縣府今天在簡報室召開「107年1月至 11月兒童及少年福利促進委員會議」，於「社會參與組」推動成果報告資料中顯示，依據人事處統計，縣府科長以上人數男 60位、女48位，女性比例 44%，其中主計處女性主管更高達百分百。對此，縣長楊文科表示，男女主管比例將朝五五波前進，希望讓兩性更平等，讓更多女性在職場上發光發亮。

縣府統計，主計處是縣政府女性主管比例最高的單位，7位主管全部是女性， 其次是綜合發展處女性主管比例為78%，而教育處、社會處、財政處3處的女性主管比例都是 71%，農業處也有5成比例。附屬單位中稅捐局佔比85% 、衛生局 77%、文化局67%。

甫上任的主計處處長黃文琦表示，感謝楊縣長提拔，讓女性同仁有發揮才能的空間。謝姓專員則表示，女人有愛說話的天性，若是善加利用於職場，可以有效溝通，不會悶著頭做事。另外，女性樂於學習，勇於承認缺點與不足之處，並且常常利用演講或是研習提升自我能力，發揮在職場上，也常常能讓人耳目一新。

而其實業務屬性也與男女主管比例有關，像是工務處承辦的業務有建築管理、土木、養護 、水利與下水道等，而警政 、消防這些比較陽剛的工作，主管幾乎都是男性的天下 ; 另外，像是教育、文化、稅務等工作，女性天生溫柔與細心就比較吃香。