議員爆機捷異常 鄭文燦：營運2年無事故

2019-03-27 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



韓國地鐵3月14日出軌事件受到外界關注，不過桃園市詹江村議員今在議會爆料，一位離職司機指控機場捷運經常開到一半，因不明原故造成緊急煞車鎖死，質問桃園市長鄭文燦是否有這件事，鄭文燦表示，機捷若有異常，有問題早就上媒體了，詹江村認為市長並未正面回應，雙方你來我往爭論不休，桃捷公司則是聲明，勿以訛傳訛抹煞員工努力。

桃園市議員詹江村指出，韓國地鐵接連出軌，原因就是人為駕駛，他還說普悠瑪翻車就是自動駕駛改成人為駕駛，而機場捷運也面臨到這樣問題，他更爆料，一位離職的前桃捷司機在行駛列車過程當中，經常開到一半無故緊急煞車鎖死，通報中控中心後，被要求把自動駕駛關掉、煞車關掉、號誌連鎖關掉，改為手動，質問市長是否有這回事。

鄭文燦表示，機捷發生所有緊急事件都會做紀錄，這是專業問題，並說，機捷有沒有煞車問題，如果有這事件、造假，就早就上網路、媒體了，鄭文燦強調營運兩年無重大事故。鄭文燦請詹江村指出哪一天哪一件，他請公司來查，但詹江村不滿鄭文燦答覆，要求現場回答有沒有，雙方一度僵持不下。

桃園捷運公司表示，機場捷運誤點或異常處理資料，都可調閱。機捷強調，安全運行是首要任務。捷運系統在正常狀態下為自動駕駛，當列車運行出現任何異常，為保護旅客安全，列車會自動啟動緊急煞車，並強調所有捷運系統都一樣，是保障旅客安全很重要的一環。