元培成立視光中心 學生畢業即就業

2019-03-27 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



元培醫事科技大學設立視光中心，擁有先進儀器設備七合一前導波眼健康篩檢儀等，幫助學生可以在就業前，進一歩與市場實務操作面向相互結合，視光中心今天揭幕，視光系主任賴裕源表示，成立主要用途是讓學生熟悉驗光相關知識與經驗，準備好畢業即就業的能力，才能更進一歩提供消費者完善美好的視覺健康服務。

視光中心以視覺健康網路精神建構而成，成為推廣視覺網路平台，臨床實務體驗場域，成為視光專業基礎與進階培訓教育場域，發展臨床實驗場域的實務經驗，成為可複製拷貝銷售的資產，研發維護視覺健康的相關課程、知識及管理技能，增進準畢業生，具備就業的能力，也能成為畢業校友進階學習的支援。

校方表示，視光中心的設置特色即在於因應未來AI人工智慧、大數據結合，以現代科技與目前視覺健康結合，為視覺健康努力，其設備除了有眼鏡外，備有先進的「七合一前導波眼健康篩檢儀」，包含電腦驗光、審視疲勞分析、模擬視質量、前導波像差均方根、圓椎角膜預測指數、眼壓、角膜厚度，只要2分鐘即可以完成。