再造歷史現場 出磺坑「地軌纜車」盼未來重新運行

2019-03-27 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣公館鄉出磺坑擁有亞洲第一口油井等油礦開發歷史及文化資產，彌足珍貴，縣府向文化部爭取出磺坑礦業再造歷史現場活化發展計畫，最近獲核定補助1億4265萬元，結合當地推展中的「客家文學花園」計畫，出磺坑已被視為苗栗文化觀光的「雞蛋雙黃區」，加上「地軌纜車」蘊含的觀光發展潛力，縣府盼日後串連台3、台6線景點，成為苗栗塑造的觀光新亮點。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及文化觀光局長林彥甫、中油探採事業部執行長張敏、公館鄉長曾美露、縣議員孫素娥、湯維岳、張志宇、楊明燁等人，上午連袂在縣府發布出磺坑再造歷史現場計畫獲補助的佳音。

徐耀昌表示，感謝各方協助奔走，讓計畫順利獲補助，計畫總經費1億5850萬元，文化部核定1億4265萬元，縣府和中油就此專案簽定合作意向書，配合款中油同意協助。計畫完成後，未來觀光客可先遊覽公館出磺坑的客家文學花園及礦業文化遺產，再到大湖採果、泰安泡溫泉，串聯成遊程，將是苗栗繼舊山線鐵道自行車後的另一個觀光新亮點。

林彥甫指出，目前出磺坑對岸已獲客委會補助正進行「客家文學花園」，結合這次礦業歷史活化計畫，能串連後龍溪兩岸，打造出磺坑成為深具文化、歷史內涵的觀光景點，當年接駁礦區居民出入、坡度幾乎45度的「地軌纜車」，縣府未來也將與中油商討重啟運行的可行性，一旦完成將成為吸引遊客的另一大特色。