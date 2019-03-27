排除萬難 苗栗第4所非營利幼兒園揭牌

2019-03-27 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園上午揭牌，這是縣內繼新南、福星、後龍國小之後設立的第四所非營利幼兒園，委由伊甸社福基金會辦理；苗栗縣推動非營利幼兒園一直面臨招標不易的困擾，下學年預計再增設5所，縣府期盼能排除困難，在縣內提供更多優質、平價的托育服務。

苗栗縣教育處指出，五穀非營利幼兒園2月1日開辦，招收對象為3至5歲學前幼兒，核定開設3班90個名額，由五穀國小無償提供教室和戶外場地，依中央政策規範，幼兒每月最多繳費3500元，第三胎收費僅2500元，收費平價可減輕家長負擔，並提供在地幼兒教育更多元選擇，五穀非營利幼兒園已招收35名幼童，現仍有名額，弱勢家庭可優先報名，至於下學年108年8月招生，目前小班預約登記已額滿。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府接續成立4所非營利幼兒園，盼減輕家長經濟負擔並擴大照顧弱勢家庭，108學年規畫再增設通霄、中正、僑善、斗煥及海口5所，預計109學年度前，縣內公立及非營利幼兒園達到69班約2070個名額；配合各地已開辦的關懷據點和幸福學院，能讓長輩、孩子都有優質環境學習，尤其孩子未來是家庭支柱、國家棟梁，應享有安全、快樂的學習環境。