親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

排除萬難 苗栗第4所非營利幼兒園揭牌

2019-03-27 18:19聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園上午揭牌，這是縣內繼新南、福星、後龍國小之後設立的第四所非營利幼兒園，委由伊甸社福基金會辦理；苗栗縣推動非營利幼兒園一直面臨招標不易的困擾，下學年預計再增設5所，縣府期盼能排除困難，在縣內提供更多優質、平價的托育服務。

苗栗縣教育處指出，五穀非營利幼兒園2月1日開辦，招收對象為3至5歲學前幼兒，核定開設3班90個名額，由五穀國小無償提供教室和戶外場地，依中央政策規範，幼兒每月最多繳費3500元，第三胎收費僅2500元，收費平價可減輕家長負擔，並提供在地幼兒教育更多元選擇，五穀非營利幼兒園已招收35名幼童，現仍有名額，弱勢家庭可優先報名，至於下學年108年8月招生，目前小班預約登記已額滿。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府接續成立4所非營利幼兒園，盼減輕家長經濟負擔並擴大照顧弱勢家庭，108學年規畫再增設通霄、中正、僑善、斗煥及海口5所，預計109學年度前，縣內公立及非營利幼兒園達到69班約2070個名額；配合各地已開辦的關懷據點和幸福學院，能讓長輩、孩子都有優質環境學習，尤其孩子未來是家庭支柱、國家棟梁，應享有安全、快樂的學習環境。

苗栗縣推動開辦非營利幼兒園，但過去一直面臨公益法人意願不足困擾，去年通霄、中正國小2校由同一家公益法人得標，但後來又棄標，另外2校非營利幼兒園招標乏人問津，以致執行率一度偏低；教育處表示，縣內能參與投標的在地公益法人不多，外地法人團體因距離等因素，參與意願也受影響，招標困難情況將設法透過邀標等方式，努力尋找優質公益法人來參與。

苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園今年2月設立，今天上午揭牌，是縣內開辦的第4所非營利...
苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園今年2月設立，今天上午揭牌，是縣內開辦的第4所非營利幼兒園，目前園內大班1人、中班有8人、小班26人。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園今年2月設立，今天上午揭牌，是縣內開辦的第4所非營利...
苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園今年2月設立，今天上午揭牌，是縣內開辦的第4所非營利幼兒園。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園今年2月設立，今天上午揭牌，是縣內開辦的第4所非營利...
苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園今年2月設立，今天上午揭牌，是縣內開辦的第4所非營利幼兒園。記者胡蓬生／攝影
分享

幼兒園苗栗縣弱勢家庭

相關新聞

影／盪再高都不怕 退休師研發不會摔出的安全鞦韆

2019-03-27 19:20

再造歷史現場 出磺坑「地軌纜車」盼未來重新運行

2019-03-27 18:29

火警災後重建難 桃市議員籲市府建單一窗口

2019-03-27 17:47

聯新醫院Yoko LEE個展 花卉油畫繽紛吸睛

2019-03-27 16:55

聽語障礙零距離溝通 竹縣推手語翻譯及聽打服務員訓練

2019-03-27 16:06

王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28

竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人

2019-03-27 15:20

竹市安心智慧零售平台啟動 愛心物資不打烊

2019-03-27 15:16

竹市就業博覽會明登場 醫事人才招攬1785職缺

2019-03-27 14:09

鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉

2019-03-27 13:37

兒童節連假 六福村祭12歲以下免費入園、陪同父母520元

2019-03-27 13:18

智慧城市展 桃園六都、竹市非六都第一

2019-03-26 23:58

1條褲穿20年 賣屋700萬元捐榮家

2019-03-26 23:43

價購拖3年…地主封路5天 龍潭公所點頭

2019-03-26 23:27

不滿政府敗訴仍無做為 龍潭地主封路惹議終獲回應

2019-03-26 17:32

地政事務所洩個資「二胎蟑螂」上門？ 桃市府否認

2019-03-26 16:52

桃市府小內閣新人事 3首長今聯合宣誓就職

2019-03-26 15:42

竹縣紅火蟻頻傳 楊文科指示每月報告、製成防治地圖

2019-03-26 14:06

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51

台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？

2019-03-26 18:31

韓國瑜小內閣又有未上任即生變 原定毒防局長請辭

2019-03-27 10:36

潘金英今發起控告蔡總統涉凟職 明為韓國瑜接機給掌聲

2019-03-27 16:39

打算凍卵生混血娃？ 高嘉瑜：20年男友應是「精主」首選

2019-03-27 12:15

鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉

2019-03-27 13:37

台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心

2019-03-27 12:25

新北五股西雲路海砂屋 侯友宜：不能等出人命才處理

2019-03-26 20:21

王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28

影╱南市議員嗆女所長 市長黃偉哲：尊重警察執法專業

2019-03-27 17:18

影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜

2019-03-27 14:59

烏山頭水庫親水公園 清明連假兒童免費玩

2019-03-27 07:40

新北新式門牌單雙號分色 120萬面今起換發

2019-03-27 12:04

個人因素不到任 高市府撤銷毒防局長派令

2019-03-27 10:44

價購拖3年…地主封路5天 龍潭公所點頭

2019-03-26 23:27

來駁二「森」呼吸！ 全台最大室內木造遊樂區木育森林

2019-03-27 13:24

屏東縣政府推移居方案 潘孟安號召南漂

2019-03-27 11:52

新港鄉闢滯洪池徵收農地 農民綁「共匪來了」布條抗爭

2019-03-27 11:08

柯文哲陪騎YouBike 荷蘭官員驚豔

2019-03-26 23:19

基隆科技執法 抓仁五路違停、中正高架橋大貨車

2019-03-27 00:05

高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」

2019-03-26 23:30

洽公別撲空 彰縣田中鎮公所五月起4：30下班

2019-03-26 22:41

高屏區間車增7站 高鐵變遠了？

2019-03-26 23:29

2019技糕一籌新北稱霸技能競賽 30日三重登場

2019-03-26 20:11

韓國瑜施政報告 不見愛情摩天輪

2019-03-26 23:35

貢寮鮑賣不出去 新北祭出冷凍庫電費補助每台斤2元

2019-03-26 19:43

阿里山花況不佳氣候影響？ 樹醫團隊將進行3年診治

2019-03-27 07:45

竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人

2019-03-27 15:20

清明掃墓車潮多 台南西門路3月30、31日交管

2019-03-27 08:30

高市「環保宮」 讓落難神明有家

2019-03-26 23:32

草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣

2019-03-27 10:46

「我們是背著破殼的小蝸牛」 300社子島居民市府抗議

2019-03-27 10:32

兒童節連假 六福村祭12歲以下免費入園、陪同父母520元

2019-03-27 13:18

台灣燈會一卡通第5刷來了 追印1萬張4月開賣

2019-03-27 13:22

新北科技執法 辨識噪音車 免檢驗直接罰3千

2019-03-27 00:09

智慧城市展 桃園六都、竹市非六都第一

2019-03-26 23:58

何創時基金會推愛河書寫《蘭亭序》 向王羲之致敬

2019-03-27 13:50

年資補償金修法？ 還是未知數

2019-03-26 23:34

影╱秀傳第六醫療智能大樓開幕 儼然彰化市新地標

2019-03-27 15:29

漁光島藝術周六開幕 美得好犯規

2019-03-26 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top