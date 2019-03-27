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火警災後重建難 桃市議員籲市府建單一窗口

2019-03-27 17:47聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市議會今天舉行定期會市長施政報告，無黨籍桃園市議員謝美英質詢指出，桃園大小火災不斷，但受災戶面臨災後重建總得自力救濟，往往心力交瘁，如申辦紓困貸款都要自己來，當場建議市長鄭文燦，是否能建跨局處的標準作業程序，主動提供綜整的單一辦理窗口，協助火警受災戶安置、協助及救濟，採專案紓困辦理，避免受災戶重建工作曠日廢時。

謝美英舉例，像是106年12月中原夜市發生1場火警，這場火警受到波及的2樓店家，至今求償無門，主因是肇事店家也是租客，協調作業避而不見，受災戶完全沒轍，打官司曠日廢時，災後重建完全只能自己來，再來中壢區龍東路一家便當店本月發生火警，波及附近7、8個店家，她也接獲民眾陳情，詢問是否能申請「專案紓困貸款」？服務處詢問了各相關單位，詢問的結果是「住宅發展處」有住宅修繕貸款補助，需由災戶自己準備資料申請。

謝美英認為，其實火警發生後，區公所社會課、地方稅務局分別都有派員到現場會勘，針對補償及稅務減免部分進行鑑定，既然可以鑑定，她建議市政府各部門整合訊息，主動提供鑑定結果、各項表單、申請資訊，讓忙著善後的受災戶不要再疲於奔命，重建曠日費時。

鄭文燦回應，火災後市府會發放救助金，受災戶或利害關係人也可向消防局申辦火災證明書或火災調查資料等，這些都是標準作業程序，至於災後住宅修繕貸款申請部分，將請消防局整合，會同社會局在災後會同都發局及區公所社會課等，一同提供受災戶相關參考資料。

無黨籍桃園市議員謝美英今天在議會質詢提出，火警受災戶面臨災後重建總得自力救濟，往...
無黨籍桃園市議員謝美英今天在議會質詢提出，火警受災戶面臨災後重建總得自力救濟，往往心力交瘁，當場建議市長鄭文燦，是否能主動提供跨局處綜整的單一辦理窗口。記者張裕珍／翻攝
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桃園中壢一間便當店本月發生火警，受波及店家目前仍在災後重建中。圖／市議員謝美英提...
桃園中壢一間便當店本月發生火警，受波及店家目前仍在災後重建中。圖／市議員謝美英提供
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災後火災

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