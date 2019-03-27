火警災後重建難 桃市議員籲市府建單一窗口

2019-03-27 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市議會今天舉行定期會市長施政報告，無黨籍桃園市議員謝美英質詢指出，桃園大小火災不斷，但受災戶面臨災後重建總得自力救濟，往往心力交瘁，如申辦紓困貸款都要自己來，當場建議市長鄭文燦，是否能建跨局處的標準作業程序，主動提供綜整的單一辦理窗口，協助火警受災戶安置、協助及救濟，採專案紓困辦理，避免受災戶重建工作曠日廢時。

謝美英舉例，像是106年12月中原夜市發生1場火警，這場火警受到波及的2樓店家，至今求償無門，主因是肇事店家也是租客，協調作業避而不見，受災戶完全沒轍，打官司曠日廢時，災後重建完全只能自己來，再來中壢區龍東路一家便當店本月發生火警，波及附近7、8個店家，她也接獲民眾陳情，詢問是否能申請「專案紓困貸款」？服務處詢問了各相關單位，詢問的結果是「住宅發展處」有住宅修繕貸款補助，需由災戶自己準備資料申請。

謝美英認為，其實火警發生後，區公所社會課、地方稅務局分別都有派員到現場會勘，針對補償及稅務減免部分進行鑑定，既然可以鑑定，她建議市政府各部門整合訊息，主動提供鑑定結果、各項表單、申請資訊，讓忙著善後的受災戶不要再疲於奔命，重建曠日費時。