聯新醫院Yoko LEE個展 花卉油畫繽紛吸睛

2019-03-27 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



聯新國際醫院聯新藝文中心結合春暖花開時節，推出「青春，在身邊」Yoko LEE個展，以花卉為主題，將玫瑰、向日葵、紫藤等23幅創作，透過油畫的明快筆觸、用色鮮豔明亮，傳達生命的熱情與活力。

展覽同時與獨立書店合作，結合書香與藝術，拉近民眾與醫療的距離，即日起到4月27日，在聯新國際醫院門診大樓3樓聯新藝文中心展出，週日及國定假日休館。

雙手流轉在花草裡的時光，成了青春，成了最好的陪伴。擁有台日混血基因的Yoko LEE，是新竹首位醫學博士李克承的女兒，因為對繪畫的熱愛，離鄉背井到日本留學學習繪畫。

之後Yoko LEE雖走入家庭生活，但她從未停止創作的熱情，多年來持續投入繪畫，在日本花道協會最具有代表性的三大流派之一的「草月流」插花藝術領域創作不輟，為一系列的花卉作品，打下深厚基礎。

Yoko將收藏在家裡地下室的油畫作品重新拿出展覽，每一幅色彩鮮明的花卉作品，都見證了她的青春，對生命的熱情也不曾消失。聯新藝文中心展出23件油畫，作品以玫瑰花、向日葵作為主角。

她在每個時期選用不同的顏色進行色彩實驗，粉色系玫瑰花在綠葉點綴下洋溢粉嫩青春，盛開的向日葵呈現黃色系的活力，藍色、紫色系花卉讓人感覺清新舒服。

Yoko LEE建議，欣賞她的畫作可從顏色看起，每個人對每幅畫都可以有不同的想法，一系列以玫瑰花為主題的創作，是Yoko選在5月玫瑰花綻放時，先畫出具象的花朵再破壞線條，最後讓畫作呈現抽象概念。

Yoko表示，抽象的東西應該看整體而不是看細部，希望這些色澤鮮明的花卉畫作，能讓前來欣賞的病友及家屬轉換心情，保持愉悅心情，即使生病也不因病痛影響情緒。