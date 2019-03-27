聽語障礙零距離溝通 竹縣推手語翻譯及聽打服務員訓練
為了讓聽語障礙的朋友也能「零距離」溝通，新竹縣政府今天舉辦新竹縣手語翻譯暨聽打服務記者會，副縣長陳見賢指出，新竹縣政府未來將提供一個友善的環境、空間，除希望公家機關辦理大型活動、政令宣導時能夠提供手語或聽打服務，他也會向楊縣長報告，讓縣府大廳服務台也能夠提供聽打服務，讓聽語障礙的朋友們洽公時，能夠更迅速，更有效率。
新竹縣聽語障礙者有三千多位，社會處李國祿處長表示，去年參與一場弱勢活動，他向台下說明社會處為了弱勢團體正積極辦理的項目等，下台時才有同仁提醒說來參與的朋友大多為聽語障礙者，剛剛所說的話台下都聽不見，這時才感受到聽語障礙者需要透過手語或聽打，才有辦法即時性的瞭解台上的人正在說的話語，所以特別感謝天使之音協會來承辦108年手語及聽打服務的培訓班，建立起更好的溝通無障礙的環境。
李國祿也感謝公益彩券盈餘分配基金讓新竹縣除能提供手語翻譯外，亦有同步聽打服務，所謂「聽打服務」，是「聽打員」將所聽到的訊息，透過鍵盤打字，呈現在電腦畫面或外接螢幕上，使不諳手語的聽語障者，有其他選擇的權利。也希望透過宣導讓聽語障者及社會大眾能多了解聽打服務，讓此服務能提供給有需求者使用。
竹縣結合公益彩券盈餘分配基金為培訓在地手語翻譯員及聽打服務員，將分別於108年4月10日到11月20日開辦手語翻譯初級班及進階班、108年6月29日、30日開設聽打服務培訓課程，期待藉由課程培訓更多優秀專業人才投入無聲世界提供優質的服務；申請服務管道、免付費專線申請：0800-668-311、傳真：0800-668-211、手機簡訊：0978-172-677(24小時)、E-mail： hcg.angel@gmail.com等方式，服務窗口接獲申請後，立即規劃後續服務與派案。
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