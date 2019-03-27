聽語障礙零距離溝通 竹縣推手語翻譯及聽打服務員訓練

2019-03-27 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為了讓聽語障礙的朋友也能「零距離」溝通，新竹縣政府今天舉辦新竹縣手語翻譯暨聽打服務記者會，副縣長陳見賢指出，新竹縣政府未來將提供一個友善的環境、空間，除希望公家機關辦理大型活動、政令宣導時能夠提供手語或聽打服務，他也會向楊縣長報告，讓縣府大廳服務台也能夠提供聽打服務，讓聽語障礙的朋友們洽公時，能夠更迅速，更有效率。

新竹縣聽語障礙者有三千多位，社會處李國祿處長表示，去年參與一場弱勢活動，他向台下說明社會處為了弱勢團體正積極辦理的項目等，下台時才有同仁提醒說來參與的朋友大多為聽語障礙者，剛剛所說的話台下都聽不見，這時才感受到聽語障礙者需要透過手語或聽打，才有辦法即時性的瞭解台上的人正在說的話語，所以特別感謝天使之音協會來承辦108年手語及聽打服務的培訓班，建立起更好的溝通無障礙的環境。

李國祿也感謝公益彩券盈餘分配基金讓新竹縣除能提供手語翻譯外，亦有同步聽打服務，所謂「聽打服務」，是「聽打員」將所聽到的訊息，透過鍵盤打字，呈現在電腦畫面或外接螢幕上，使不諳手語的聽語障者，有其他選擇的權利。也希望透過宣導讓聽語障者及社會大眾能多了解聽打服務，讓此服務能提供給有需求者使用。