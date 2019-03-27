道路監錄系統導入人工智慧 桃警辦案新利器

2019-03-27 16:08 中央社 桃園27日電



推動智慧城市，桃園市警局去年起導入AI人工智慧於道路監錄系統應用，透過學習式智慧警政的建構，不但獲得國際機構的認證，也提升辦案效能將近一倍，協助警方掌握破案先機。

桃園市警局犯罪預防科長洪志朋今天受訪表示，市警局從91年推動建置天羅地網監錄系統，去年更率先導入AI人工智慧於道路監錄系統應用，藉由機器的深度學習，不但可透過攝影機進行車行軌跡搜尋，更能進行超過100種車型與9種車色檢索，協助警方破獲各類刑案及釐清交通事故責任，由106年度的5683件，大幅成長至107年度的1萬577件，成效卓著。

洪志朋表示，桃園市目前已完成3088處路口、1萬8003支攝影機及502公里光纖網路骨幹布建，另外也導入車牌辨識、特定目標即時告警、影像濃縮查詢及車輛智慧影像分析等，透過智慧警政的建構，提升員警辦案效能，更可掌握破案先機。

洪志朋指出，桃園市警局天羅地網監錄系統，去年10月更通過全球安全科學領導機構 UL (UnderwritersLaboratories) 多項認證，並在上個月獲得授證。目前這套監錄系統正在台北南港展覽館的「2019智慧城市展」公開展示，也歡迎民眾一起認識警方辦案的新利器。