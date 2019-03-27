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竹縣第二間兒童早療中心在竹東 台大竹東分院今揭牌

2019-03-27 15:44聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

台大醫院竹東分院設立「兒童發展聯合評估中心」，今天進行揭牌啟用典禮，成為大竹東地區首間、全縣第二間兒童早療中心，與東元綜合醫院設立的首間早療中心，一起提供新竹縣地方有更完整的早期療育評估服務，及可近性服務據點，避免奔波於外縣市醫療院所，減少家庭照顧負擔，掌握早期療育契機。

「通常是發現小朋友可能1歲了還不會講話」院方指出，父母帶孩子到醫院進行評估，且評估後可能會發現孩子不僅在語言方面發展遲緩，甚至在肢體動作發展方面也有問題，所以才需要兒童發展聯合評估，聯評確定兒童需要早療後，在台大竹東分院最快一個月就能安排進行早療，因此也有鄰近縣市的家長會特地帶孩子來治療。

「早期介入、用愛療癒」台大醫院竹東分院院長詹鼎正表示，早療團隊目前有2名專任兒童青少年精神科醫師、2名復健科醫師及相關兒童心理師、職能治療師、物理治療師、語言治療師及社工師團隊，透過不同專業幫助發展遲緩兒童盡早克服發展遲滯現象，跟上同年齡兒童發展。

台大竹東分院指出，醫院從去年開始提供早療服務，但因早療需求兒童人數日益增加，醫院硬體空間有限，決定推動早療空間改建計畫，提升服務品質。

整建後的早療空間更為完備，能滿足專業的療育需求，包括兒童認知行為心理治療室、兒童物理治療、兒童職能治療室、兒童語言評估治療室及社工評估室，並整合原本療育器材，讓學齡前兒童能在舒適友善環境中接受評估治療。

台大竹東分院精神科醫師林建亨則表示，兒童自閉症佔早期療育需求的比例日漸升高，2到3歲是自閉症診斷的黃金時期，6歲學齡前的治療更是關鍵。

「兒童發展聯合評估中心」具備完整自閉症評估能力，能協助自閉症兒童在認知功能、語言能力、專注能力、社交能力、情緒調節能力有更好的發展，也提供父母及家庭完整的親職教育訓練與支持，讓兒童能順利銜接幼兒園及國小教育環境。

台大醫院竹東分院設立「兒童發展聯合評估中心」，今天進行揭牌啟用典禮，成為大竹東地...
台大醫院竹東分院設立「兒童發展聯合評估中心」，今天進行揭牌啟用典禮，成為大竹東地區首間、全縣第二間兒童早療中心。記者陳斯穎／攝影
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台大醫院竹東分院早療團隊目前有2名專任兒童青少年精神科醫師、2名復健科醫師及相關...
台大醫院竹東分院早療團隊目前有2名專任兒童青少年精神科醫師、2名復健科醫師及相關兒童心理師、職能治療師、物理治療師、語言治療師及社工師團隊。記者陳斯穎／攝影
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