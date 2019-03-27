王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



市議員王浩宇今天出席市議會定期會，質詢市長鄭文燦。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 為打擊假謠言假訊息，行政院計畫與社群通訊軟體LINE合作，在LINE軟體新增「政院即時澄清專區」，桃園市長鄭文燦今天在議會進行施政報告，被市議員余信憲問到桃園該如何打假消息？鄭舉例「就像王浩宇是我乾兒子，就是很明顯謠言」，余追問怎麼處理？鄭立馬回應「我就否認啊」，並說謠言是有心人士製造的，公部門在合理範圍內該澄清就要澄清。

王浩宇是綠黨中壢區市議員，由於近年常替鄭文燦施政發聲，被認為是「友鄭」議員，去年年底大選選前，還被對手拍到坐在鄭文燦座車上的照片，酸是「宇燦同行」，國民黨桃園市議員黃敬平還曾爆料，王浩宇近月狂打高雄市長韓國瑜是經鄭文燦授意，一褒一貶，讚美鄭文燦後就罵韓國瑜，雖被桃園市政府發聲明否認，但王鄭兩人關係匪淺，已引起外界討論。

市議員余信憲今天在議會質詢提到，鄭市長過去曾擔任過行政院新聞局長，但目前假新聞真謠言紛紛出籠在外竄流，行政院已擬定與LINE平台合作打擊假消息，質詢市長鄭文燦在桃園，該如何因應這類假新聞真謠言？

鄭文燦說，假新聞造成大眾認知混亂，這確實是民主發展的大問題，造成公共討論品質降低，他還說簡單舉個例「就像王浩宇是我乾兒子，是就是謠言，很明顯的謠言」，余信憲追問怎麼處理，鄭回「那就否認啊，就沒這回事啊」；市議員吳宗憲中午質詢時也向鄭文燦開玩笑說感覺與王浩宇關係密切，鄭再否認，「自己沒有授權，王浩宇也不是我乾兒子」。