親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

創紀錄！NCC對中天新聞台做出七種處分 重罰百萬

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28聯合報 記者張裕珍╱即時報導

市議員王浩宇今天出席市議會定期會，質詢市長鄭文燦。記者張裕珍／攝影
市議員王浩宇今天出席市議會定期會，質詢市長鄭文燦。記者張裕珍／攝影
分享
為打擊假謠言假訊息，行政院計畫與社群通訊軟體LINE合作，在LINE軟體新增「政院即時澄清專區」，桃園市長鄭文燦今天在議會進行施政報告，被市議員余信憲問到桃園該如何打假消息？鄭舉例「就像王浩宇是我乾兒子，就是很明顯謠言」，余追問怎麼處理？鄭立馬回應「我就否認啊」，並說謠言是有心人士製造的，公部門在合理範圍內該澄清就要澄清。

王浩宇是綠黨中壢區市議員，由於近年常替鄭文燦施政發聲，被認為是「友鄭」議員，去年年底大選選前，還被對手拍到坐在鄭文燦座車上的照片，酸是「宇燦同行」，國民黨桃園市議員黃敬平還曾爆料，王浩宇近月狂打高雄市長韓國瑜是經鄭文燦授意，一褒一貶，讚美鄭文燦後就罵韓國瑜，雖被桃園市政府發聲明否認，但王鄭兩人關係匪淺，已引起外界討論。

市議員余信憲今天在議會質詢提到，鄭市長過去曾擔任過行政院新聞局長，但目前假新聞真謠言紛紛出籠在外竄流，行政院已擬定與LINE平台合作打擊假消息，質詢市長鄭文燦在桃園，該如何因應這類假新聞真謠言？

鄭文燦說，假新聞造成大眾認知混亂，這確實是民主發展的大問題，造成公共討論品質降低，他還說簡單舉個例「就像王浩宇是我乾兒子，是就是謠言，很明顯的謠言」，余信憲追問怎麼處理，鄭回「那就否認啊，就沒這回事啊」；市議員吳宗憲中午質詢時也向鄭文燦開玩笑說感覺與王浩宇關係密切，鄭再否認，「自己沒有授權，王浩宇也不是我乾兒子」。

鄭文燦說，假新聞是三分真七分假，是以假亂真，謠言是有心人士製造的，民主是很開放自由，但不能用民主弱點反而吞噬民主，最近看到法國對假謠言立法了，會請研考會與新聞處研究一下，在合理範圍內該澄清要澄清，以免大家會用錯誤訊息混淆市民的認知。

桃園市長鄭文燦今天說，「王浩宇不是我乾兒子」。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天說，「王浩宇不是我乾兒子」。記者張裕珍／攝影
分享
市議員王浩宇今天出席市議會定期會，質詢市長鄭文燦。記者張裕珍／攝影
市議員王浩宇今天出席市議會定期會，質詢市長鄭文燦。記者張裕珍／攝影
分享

鄭文燦王浩宇假新聞

相關新聞

竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人

2019-03-27 15:20

鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉

2019-03-27 13:37

聽語障礙零距離溝通 竹縣推手語翻譯及聽打服務員訓練

2019-03-27 16:06

竹市安心智慧零售平台啟動 愛心物資不打烊

2019-03-27 15:16

竹市就業博覽會明登場 醫事人才招攬1785職缺

2019-03-27 14:09

兒童節連假 六福村祭12歲以下免費入園、陪同父母520元

2019-03-27 13:18

智慧城市展 桃園六都、竹市非六都第一

2019-03-26 23:58

1條褲穿20年 賣屋700萬元捐榮家

2019-03-26 23:43

價購拖3年…地主封路5天 龍潭公所點頭

2019-03-26 23:27

不滿政府敗訴仍無做為 龍潭地主封路惹議終獲回應

2019-03-26 17:32

地政事務所洩個資「二胎蟑螂」上門？ 桃市府否認

2019-03-26 16:52

桃市府小內閣新人事 3首長今聯合宣誓就職

2019-03-26 15:42

竹縣紅火蟻頻傳 楊文科指示每月報告、製成防治地圖

2019-03-26 14:06

檢舉達人月入10萬買賓士買套房 被女友嫌：丟臉

2019-03-26 13:26

一條褲子穿20年 新竹榮民伯伯劉明芝慨捐7百萬

2019-03-26 13:03

中路2號社宅7月完工 停車場即日起辦委外招商

2019-03-26 12:31

惡劣！清明節提早掃墓 赫見芎林公墓被偷倒垃圾

2019-03-26 12:03

免費巴士成效不彰 鄭文燦請交通局研議調整

2019-03-26 11:47

純人聲、RAP唱客家歌 客家流行音樂節好精采

2019-03-26 10:47

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

不滿政府敗訴仍無做為 龍潭地主封路惹議終獲回應

2019-03-26 17:32

台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？

2019-03-26 18:31

墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51

罕見「水管牆」奇觀 枋寮鄉長：快讓它走入歷史

2019-03-26 18:07

田中鎮公所午休只有半小時 5月起成全縣最早下班公所

2019-03-26 19:37

韓國瑜小內閣又有未上任即生變 原定毒防局長請辭

2019-03-27 10:36

打算凍卵生混血娃？ 高嘉瑜：20年男友應是「精主」首選

2019-03-27 12:15

美的太犯規！網友以為台南漁光島藝術季是國外海灘

2019-03-26 10:47

新北前議長陳幸進咽喉癌過世 享壽76歲

2019-03-26 16:44

台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心

2019-03-27 12:25

新北五股西雲路海砂屋 侯友宜：不能等出人命才處理

2019-03-26 20:21

新北交通大執法不愚人 北宜公路區間測速4月1日上路

2019-03-26 18:24

鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉

2019-03-27 13:37

地政事務所洩個資「二胎蟑螂」上門？ 桃市府否認

2019-03-26 16:52

竹縣首座寵物公園維護不佳 民眾大嘆可惜

2019-03-26 17:45

烏山頭水庫親水公園 清明連假兒童免費玩

2019-03-27 07:40

價購拖3年…地主封路5天 龍潭公所點頭

2019-03-26 23:27

個人因素不到任 高市府撤銷毒防局長派令

2019-03-27 10:44

高雄大順陸橋30日開放兩側通行

2019-03-26 18:14

高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」

2019-03-26 23:30

王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28

高屏區間車增7站 高鐵變遠了？

2019-03-26 23:29

洽公別撲空 彰縣田中鎮公所五月起4：30下班

2019-03-26 22:41

新港鄉闢滯洪池徵收農地 農民綁「共匪來了」布條抗爭

2019-03-27 11:08

新北新式門牌單雙號分色 120萬面今起換發

2019-03-27 12:04

柯文哲陪騎YouBike 荷蘭官員驚豔

2019-03-26 23:19

2019技糕一籌新北稱霸技能競賽 30日三重登場

2019-03-26 20:11

屏東縣政府推移居方案 潘孟安號召南漂

2019-03-27 11:52

基隆科技執法 抓仁五路違停、中正高架橋大貨車

2019-03-27 00:05

影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜

2019-03-27 14:59

影／正濱色彩塗布最後一刷 林右昌：阿根納再造登場

2019-03-26 18:29

韓國瑜施政報告 不見愛情摩天輪

2019-03-26 23:35

貢寮鮑賣不出去 新北祭出冷凍庫電費補助每台斤2元

2019-03-26 19:43

高市勞工局長夜宿台塑員工宿舍 傾聽基層心聲

2019-03-26 18:27

阿里山花況不佳氣候影響？ 樹醫團隊將進行3年診治

2019-03-27 07:45

清明掃墓車潮多 台南西門路3月30、31日交管

2019-03-27 08:30

高市「環保宮」 讓落難神明有家

2019-03-26 23:32

「我們是背著破殼的小蝸牛」 300社子島居民市府抗議

2019-03-27 10:32

無牌車占用停車格 台中市交通大隊3天專案大拖吊

2019-03-26 16:43

草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣

2019-03-27 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top