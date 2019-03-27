新竹味市集吹親子風 40攤在地美食輪番上場

2019-03-27 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「2019新竹味市集」選在兒童節連假舉辦，主打親子風，除了以新竹在地美食組成40個攤位，舉辦美食文創市集，也結合親子趣味活動、藝文表演等活動，於兒藝節場地新竹文創館旁舉行，讓大小朋友吃得飽、玩得開心。

2019新竹味市集將於4月4日至7日，每日上午10時至下午6時於新竹文創館旁，與兒童藝術節一同登場，文化局長黃竫蕙表示，4天活動中每日將安排40攤攤位，除了老字號的「新福源花生醬二代店」、「豐谷油飯」及「814大同冰店」;還有許多新興的後起之秀，包含以創意手作薏仁甜品聞名的「透光棉花」、新鮮美味的「樂芙雞蛋糕」、用新竹在地竹江蜂蜜調配飲料的「御守茶手搖茶飲」。

文創攤位的部份，包含超夯景點「飛行樹屋咖啡」帶來藝術商品、「菲力創藝汽球」製作藝術汽球、「Miss Change 變花小姐」呈現花藝之美。除此之外，更有國際知名的日本超人氣起司塔「PABLO」參與。

黃竫蕙說，除了攤位之外，味市集也有精彩活動，包含每日中午12時及下午1時由世界級表演團體「歡樂聯盟」帶來小丑雜耍、現代馬戲等互動節目；每日下午1時30分有多肉植物及搖鈴等DIY手作教學活動、下午3時30分邀請南西肯恩、梅斯樂團、盧苑呈及陳忻玥帶來精彩音樂表演。