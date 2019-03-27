竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人

2019-03-27 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣第二所非營利文中二幼兒園今天動土！新竹縣長楊文科與各界貴賓至高鐵特定區都市計畫內的竹北文小二預定地，參加開工動土典禮，祈求工程順利圓滿。文中二幼兒園工期370天，預計明年4月竣工，8月開辦招生，未來將招收3到5歲10班，學生約300人。

楊文科表示，這個月已經是第二次舉行非營利幼兒園的動土典禮，而文中一、二幼兒園未來可招收約600位學童，對竹北公共化教保服務供應量有很大的提升，當然對於其他鄉鎮的幼兒照顧也不會懈怠，會持續利用現有學校空間增加公立及非營利幼兒園，增加公共及準公共化幼兒園共50園(班)，以提升新竹縣教保服務供應量，減輕家長負擔，目前已核定108學年度，竹縣竹仁國小附設幼兒園增班1班、枋寮國小新設立附設幼兒園1園1班、沙坑國小新設立附設幼兒園1園1班。

教育處長劉明超說，為提供幼兒優質、普及、平價及近便性之教保服務，縣府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫專案補助，縣府支出配合款，文中二幼兒園總工程經費為新台幣9351萬元。未來採非營利方式辦理，收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間，平日下課時間可延長、寒暑假也可上課，提供雙薪家庭多元的選擇，並與鄰近的清河堂古厝結合，做為客家鄉土教材資源。