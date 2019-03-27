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竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人

2019-03-27 15:20聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣第二所非營利文中二幼兒園今天動土！新竹縣長楊文科與各界貴賓至高鐵特定區都市計畫內的竹北文小二預定地，參加開工動土典禮，祈求工程順利圓滿。文中二幼兒園工期370天，預計明年4月竣工，8月開辦招生，未來將招收3到5歲10班，學生約300人。

楊文科表示，這個月已經是第二次舉行非營利幼兒園的動土典禮，而文中一、二幼兒園未來可招收約600位學童，對竹北公共化教保服務供應量有很大的提升，當然對於其他鄉鎮的幼兒照顧也不會懈怠，會持續利用現有學校空間增加公立及非營利幼兒園，增加公共及準公共化幼兒園共50園(班)，以提升新竹縣教保服務供應量，減輕家長負擔，目前已核定108學年度，竹縣竹仁國小附設幼兒園增班1班、枋寮國小新設立附設幼兒園1園1班、沙坑國小新設立附設幼兒園1園1班。

教育處長劉明超說，為提供幼兒優質、普及、平價及近便性之教保服務，縣府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫專案補助，縣府支出配合款，文中二幼兒園總工程經費為新台幣9351萬元。未來採非營利方式辦理，收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間，平日下課時間可延長、寒暑假也可上課，提供雙薪家庭多元的選擇，並與鄰近的清河堂古厝結合，做為客家鄉土教材資源。

文中二非營利幼兒園新建工程由尖石國中辦理，曾億沅建築師事務所規劃設計監造、工程由玉壇工程有限公司得標，得標金額為新台幣8580萬元。該幼兒園為地下1層、地上2層建物，占地約4500平方公尺。園舍透過高低錯落的量體創造有趣的空間，並設計大面積斜屋頂與突顯鄰棟清河堂古厝的建築特色；戶外則設計有半戶外遊戲空間及種植多樣性景觀植栽讓小朋友體驗，希望讓幼兒能在一個充滿創意與想像的學習場域成長茁壯。

楊文科表示，未來採非營利方式辦理，收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間。記者郭政芬...
楊文科表示，未來採非營利方式辦理，收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科今天與各界貴賓至高鐵特定區都市計畫內的竹北文小二預定地，參加開工動...
新竹縣長楊文科今天與各界貴賓至高鐵特定區都市計畫內的竹北文小二預定地，參加開工動土典禮，祈求工程順利圓滿。記者郭政芬／攝影
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文中二非營利幼兒園為地下1層、地上2層建物，占地約4500平方公尺。圖／縣府提供
文中二非營利幼兒園為地下1層、地上2層建物，占地約4500平方公尺。圖／縣府提供
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文中二幼兒園工期370天，預計明年4月竣工，8月開辦招生，圖為示意圖。圖／縣府提...
文中二幼兒園工期370天，預計明年4月竣工，8月開辦招生，圖為示意圖。圖／縣府提供
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文中一、二幼兒園未來可招收約600位學童，對竹北公共化教保服務供應量有很大的提升...
文中一、二幼兒園未來可招收約600位學童，對竹北公共化教保服務供應量有很大的提升。記者郭政芬／攝影
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