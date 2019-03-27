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竹市安心智慧零售平台啟動 愛心物資不打烊

2019-03-27 15:16聯合報 記者張雅婷╱即時報導

如何讓愛心捐贈品以最方便、最自然的方式讓受贈者取得，又能夠即時知道受捐贈者最需要？台灣第一個以物聯網及智慧零售為基礎的愛心捐贈平台今在新竹市正式上線，新竹市政府與台灣固網股份有限公司、依德科技股份有限公司、勤業眾信聯合會計師事務所共同合作，以「智慧販賣機」模式，整合多元支付、愛心卡、悠遊卡，讓愛心戶以創新的最自然方式及更便利的各類地點，快速取得愛心物資。

副市長沈慧虹表示，長久以來愛心物資的募集與發放一直是市府重視的課題，如何讓愛心捐贈品以最方便、最自然的方式讓受贈者取得，又能夠即時知道受捐贈者最需要、最受歡迎且適合的捐贈品，同時又不提高政府的管理成本，以上目標需要市府與民間合作才能達到。

為解決物資可以直接送到需求者手中，市府與台灣固網股份有限公司、依德科技股份有限公司、勤業眾信聯合會計師事務所共同合作，向經濟部工業局申請「智慧城鄉生活應用補助計畫」，成立「新竹市安心智慧零售平台」，導入各類小農及特色商品，開放給一般消費者採購，不僅活絡愛心服務，也發展出農特產品的新型通路，開啟智慧零售的新頁。

產業發展處長吳甲天表示，智慧零售在台灣的發展已有數年，大多數偏重在智慧門市的應用，竹市導入愛心捐贈自助服務平台的模式，不僅是台灣首創，讓愛心物資發放方式及地點更為彈性及便利；同時藉由導入物聯網技術時，由即時的資訊化平台可讓市府能更快速掌握愛心物資的發送狀況，了解不同區域、不同年齡的愛心戶，最喜愛、最需要的品項，達到更妥善照顧愛心戶的目的。

新竹市安心智慧零售平台的智慧販賣機於東門市場以及大同108新竹舊城再生基地開始試用，竹市府預計後續將規劃設置30台智慧販賣機，達到24小時、全年無休的愛心發放原則，並盼能更了解愛心戶的實際需求，募集愛心戶需要的各類品項，以滿足各個年齡層及不同受贈族群的廣泛需要。

台灣第一個以物聯網及智慧零售為基礎的愛心捐贈平台今在新竹市正式上線，以「智慧販賣...
台灣第一個以物聯網及智慧零售為基礎的愛心捐贈平台今在新竹市正式上線，以「智慧販賣機」模式，快速取得愛心物資。圖／新竹市府提供
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