竹市就業博覽會明登場 醫事人才招攬1785職缺

2019-03-27 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「2019一π即合就業博覽會」明天將於元培醫事科技大學登場，這次共有78家醫院及企業熱烈參與，台大、馬偕、國泰、榮總、三總、中國醫等各大醫療體系都來參加，共開出1785個工作職缺要招攬人才。

去年6月畢業的校友鄭乙河，當年參加就業博覽會，順利找到新竹馬偕醫院的工作。已擔任護理師近半年的她，肯定校園就博會是讓求職者與徵才者迅速媒合成功的好機會，對於即將步入職場、想要畢業即就業的大學生們，她以過來人的身分建議，作足充分功課是必要的，最好在畢業前就開始找工作，免得錯失醫院或企業徵才的先機。

鄭乙河指出，就博會的一大特色在於，活動常由徵才單位的主管或面試官親臨現場，有疑問可以直接面對面提問，而這些藉實際交流而得到的職缺資訊，常較其他徵才管道官方公告的資訊，更為真實、詳盡。她建議職場新鮮人，參與就博會前，可先向學長姐或前輩多方請益，了解各個事業單位實際職場環境與工作氣氛，並綜合考量薪資、福利等要素，在活動現場能快、狠、準的找到心目中的工作機會。

元培學務長林佩芬表示，今年就博會開出的職缺數共有1785個，平均每位畢業生約有1.5個工作機會，而參與的78個事業單位中，光是醫院及醫材、生技公司就有47家，包括臺大、馬偕、國泰、榮總、三總、中國醫等各大醫療體系，以及寶島眼鏡、小林眼鏡、丞建生醫、保生國際生醫、培力藥品等醫材、生技大廠等。