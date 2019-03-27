竹市就業博覽會明登場 醫事人才招攬1785職缺
「2019一π即合就業博覽會」明天將於元培醫事科技大學登場，這次共有78家醫院及企業熱烈參與，台大、馬偕、國泰、榮總、三總、中國醫等各大醫療體系都來參加，共開出1785個工作職缺要招攬人才。
去年6月畢業的校友鄭乙河，當年參加就業博覽會，順利找到新竹馬偕醫院的工作。已擔任護理師近半年的她，肯定校園就博會是讓求職者與徵才者迅速媒合成功的好機會，對於即將步入職場、想要畢業即就業的大學生們，她以過來人的身分建議，作足充分功課是必要的，最好在畢業前就開始找工作，免得錯失醫院或企業徵才的先機。
鄭乙河指出，就博會的一大特色在於，活動常由徵才單位的主管或面試官親臨現場，有疑問可以直接面對面提問，而這些藉實際交流而得到的職缺資訊，常較其他徵才管道官方公告的資訊，更為真實、詳盡。她建議職場新鮮人，參與就博會前，可先向學長姐或前輩多方請益，了解各個事業單位實際職場環境與工作氣氛，並綜合考量薪資、福利等要素，在活動現場能快、狠、準的找到心目中的工作機會。
元培學務長林佩芬表示，今年就博會開出的職缺數共有1785個，平均每位畢業生約有1.5個工作機會，而參與的78個事業單位中，光是醫院及醫材、生技公司就有47家，包括臺大、馬偕、國泰、榮總、三總、中國醫等各大醫療體系，以及寶島眼鏡、小林眼鏡、丞建生醫、保生國際生醫、培力藥品等醫材、生技大廠等。
因應校方對於培養健康與管理專業領域等多元人才之重視，廠商跨足餐飲服務、物流、科技、環保、食品、及人力顧問等產業，元培醫事科技大學指出，今年度博覽會場設於光禧樓，活動時間上午9時30分至下午3時，除了現場徵才，還結合了「賈桃樂學習主題館－元培醫事職業教育體驗中心」提供虛擬職場體驗、職業探索與面試模擬，並且穿插面試妝容教學工作坊與競賽活動等。
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