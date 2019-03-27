鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉

2019-03-27 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天出席議會定期會進行施政報告，多名議員關心鐵路地下化進度與完工期程，鄭文燦答詢鐵路地下化正在積極推動，並拍胸脯保證「若我這任期，鐵路地下化沒動工 ，我跟市民道歉」，目前鐵路地下化綜合規畫報告已經完成初稿，現正彙整各單位意見，預計最晚半年內完成核定，待核定後7年內，也就是以115年完工為目標。

市議員林政賢說，鐵路地下化計畫從105年11月重送、12月交通部核定，106年1月獲國發會核定、同年7月行政院通過可行性研究，但他質疑，到目前為止兩年過去了，環評、綜合規畫迄今仍在行政院審查，還有實質上的負擔比率也還沒談妥，他擔心，後面還有細部設計與規畫，「光一個綠線捷運的綜合規劃搞了四年多，還流標數次」，擔心是否能如期完工。

林政賢說，交通部鐵道局在107年9月新聞稿曾指出，鐵路地下化預計117年完工，但是捷運工程局長陳文德曾強調鄭文燦將以鋼鐵意志讓鐵路地下化在115年完工，到底目前進度為何；市議員萬美玲也說，中路地區的省道台一線交通壅塞，「不是只用打結形容，而是打死結」，鐵路地下化能舒緩台一線交通，但建設進度在哪？感覺都是聽得到卻看不到。