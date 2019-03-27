兒童節連假 六福村祭12歲以下免費入園、陪同父母520元
為了搶攻親子族群，從4月4日兒童節至4月7日兒童節連假期間祭出「12歲以下孩童免費入園，陪同父母享每人520元優惠入園」，及推出「動物派對-動物玩HEN很大」全新情境式、近距離的動物互動體驗，且在「瀕危動物同學會」推波助瀾下，預估兒童節4天連假將有超過4萬人入園遊玩，可望有助於全年總入園人次目標達陣。
六福村指出，今年為六福村40周年，隨著不斷推陳出新生態體驗及經典節慶性活動，去年達到140萬總入園人次亮眼成績，今年前2月已經累積18萬人次，較去年同期成長34%，今年全年可望上看160萬人次。
其中，第2季最經典的動物派對活動即將來臨，首波大型活動就在連假首日（4月4日），六福村與莊福文教基金會聯合舉辦「瀕危動物同學會」，邀請民眾戴上面具、畫上動物妝，將孩子打扮成最萌動物寶貝，而莊福文教基金會保育大使宥勝、人氣youtuber妞妞也將扮成台灣瀕危動物，與民眾一起化身萌獸出沒六福村。
另外，六福旅遊集團旗下的六福村及六福莊共同舉辦一年一度的「動物派對」活動即將登場，為迎接兒童節4天連假商機，活動特別選於4月3日開跑，啟動長達68天的嘉年華活動。
六福莊同步推出「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，三人成行1萬2500元，另需加一成服務費。白天入村盡情與動物大明星親密互動，晚上神秘夜探動物們的晚間生活，除了豐盛的早晚餐外，另準備動物點心組與動物造型商品，全天候「動物派對」玩不停。
此外，六福莊推出全新主題房「寶貝探索房」，動物插畫環繞的客房環境超吸睛，房內還有小小孩最愛的兒童帳棚、迷你木馬、動物蛋糕、5樣商品「動物派對豐富包」，同時享有六福村門票、草原歷險、晚餐三選一的兌換優惠，三人房9999元，另需加一成服務費，若當月壽星可再免一成服務費，每日限量預訂一間，預計將掀起親子市場的搶購熱潮。六福莊為亞洲第一座動物生態旅館，父母安排全家旅遊的首要選擇，今年兒童節連假訂房率已經達7成，經過最後一周衝刺，相信兒童節連假住房表現將更為亮眼。
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