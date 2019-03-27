兒童節連假 六福村祭12歲以下免費入園、陪同父母520元

2019-03-27 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為了搶攻親子族群，從4月4日兒童節至4月7日兒童節連假期間祭出「12歲以下孩童免費入園，陪同父母享每人520元優惠入園」，及推出「動物派對-動物玩HEN很大」全新情境式、近距離的動物互動體驗，且在「瀕危動物同學會」推波助瀾下，預估兒童節4天連假將有超過4萬人入園遊玩，可望有助於全年總入園人次目標達陣。

六福村指出，今年為六福村40周年，隨著不斷推陳出新生態體驗及經典節慶性活動，去年達到140萬總入園人次亮眼成績，今年前2月已經累積18萬人次，較去年同期成長34%，今年全年可望上看160萬人次。

其中，第2季最經典的動物派對活動即將來臨，首波大型活動就在連假首日（4月4日），六福村與莊福文教基金會聯合舉辦「瀕危動物同學會」，邀請民眾戴上面具、畫上動物妝，將孩子打扮成最萌動物寶貝，而莊福文教基金會保育大使宥勝、人氣youtuber妞妞也將扮成台灣瀕危動物，與民眾一起化身萌獸出沒六福村。

另外，六福旅遊集團旗下的六福村及六福莊共同舉辦一年一度的「動物派對」活動即將登場，為迎接兒童節4天連假商機，活動特別選於4月3日開跑，啟動長達68天的嘉年華活動。

六福莊同步推出「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，三人成行1萬2500元，另需加一成服務費。白天入村盡情與動物大明星親密互動，晚上神秘夜探動物們的晚間生活，除了豐盛的早晚餐外，另準備動物點心組與動物造型商品，全天候「動物派對」玩不停。