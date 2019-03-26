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2019智慧城市展 桃市府獲友善新創城市獎第一名

2019-03-26 17:46聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府7個局處以青年局為首，參加台北市電腦公會舉辦「2019智慧城市展」，展出內容以青年創業成果和創業環境最受肯定，並在六都評比中獲友善新創城市獎第一名，由副總統陳建仁頒獎。

市府在展場設置桃園館AIOT展區，邀請桃園青創基地進駐團隊參加，來自新明青創基地的航見科技公司展出獨家設計的無人機，設計主軸圍繞電信支援、表演藝術，環境勘查，高空拍攝等4大主題，該公司目前已協助交通部執行偏鄉物流計畫，包括無人機載貨試飛行及遞送包裹，未來將進一步投入農業領域，協助農民進行噴灑農藥作業及運送農產品。

另外，青創指揮部青創基地參展團隊智人科技公司，專注於「智慧化交通工具提升共享經濟價值」的研發理念，透過自製電動車跨足車輛及電池製造，經過青創基地舉辦企業交流媒合會，提升開發車聯網相關技術及雲端運算能力，參展的新創團隊對於桃園市政府提供的創業資源都給予正面的肯定。

2019智慧城市展26日至29日在台北南港展覽館展出，桃園館參展單位包含資訊科技局、水務局、工務局、青年事務局、警察局、地方稅務局、交通局，展出產品有大數據分析管理、智慧政府地下水管理系統、智慧路燈、AIOT新創基地、天羅地網監錄系統、智能客服、交通數據分析等應用技術。

主辦單位今年度首度辦「友善新創城市獎」，該獎項仿效歐洲「最友善新創城市獎」（THE BEST START-UP FRIENDLY CITY OF EUROPE）的理念，推動各直轄市、縣市政府攜手新創共同成長和形塑創業育成氛圍，邀請專家學者就六都之新創育成輔導及實績、政府資源挹注、新創育成機制、輔導新創數量、非經費類的新創資源協助、推動新創採購績效及國際參展，和獲獎數量等項目總體評比，最後選出桃園市政府為108年度友善新創標竿城市。

桃園市政府7個局處參加「2019智慧城市展」，獲友善新創城市獎第一名，由副總統陳...
桃園市政府7個局處參加「2019智慧城市展」，獲友善新創城市獎第一名，由副總統陳建仁（左）頒獎，市府副秘書長邱俊銘（右）代表領獎。圖／桃園市青年事務局提供
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青年局青創基地的成果在「2019智慧城市展」受矚目。圖／桃園市青年事務局提供
青年局青創基地的成果在「2019智慧城市展」受矚目。圖／桃園市青年事務局提供
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