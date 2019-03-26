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竹縣首座寵物公園維護不佳 民眾大嘆可惜

2019-03-26 17:45聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣竹東生態河濱公園2年前設立了新竹縣首座「寵物運動公園」，不過最近卻有民眾抱怨，花錢設立，後續維護卻沒有好好做，設施旁雜草叢生，有些設施也損壞，實在很可惜。鎮長羅吉祥表示，近期正好春雨報到，草長得快，天氣放晴會立即請清潔隊去維護環境及設施。

竹東生態河濱公園一直是民眾運動、散步的好去處，因地方寬廣、有大片綠草地，不少民眾會帶著毛小孩去玩耍，2年前更耗資285萬元，在河濱公園設立了狗狗運動公園，公園內依大型犬、小型犬劃分為2大區域，內包含專為毛小孩設計的遊樂設施，如狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板、遊戲沙坑、地洞、跨欄等。

最近有民眾表示，當初蓋狗狗公園花不少錢，後續維護卻沒有做好，「浪費公帑」、「這麼棒的設施沒管理太可惜」，除了雜草叢生外，設施跳高輪胎架的鐵鍊也斷掉，輪胎都掉到地上了。不過也有民眾認為，維護環境不僅是鎮公所的責任，使用者也應該更珍惜設施，一起把垃圾、排泄物清理乾淨。

羅吉祥表示，近期因為春雨的關係，雜草生長速度快，平常清潔隊都有定期維護，可能是這幾天下雨，所以沒辦法及時清理環境，天氣放晴後，請清潔隊盡快將環境整理乾淨，損壞的設施也會積極修復，讓毛小孩有舒適的休閒環境。

新竹縣竹東生態河濱公園2年前設立了新竹縣首座「寵物運動公園」，不過最近卻有民眾抱...
新竹縣竹東生態河濱公園2年前設立了新竹縣首座「寵物運動公園」，不過最近卻有民眾抱怨，花錢設立，後續維護卻沒有好好做，設施旁雜草叢生。記者陳斯穎／攝影
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除了雜草叢生外，設施跳高輪胎架的鐵鍊也斷掉，輪胎都掉到地上了。記者陳斯穎／攝影
除了雜草叢生外，設施跳高輪胎架的鐵鍊也斷掉，輪胎都掉到地上了。記者陳斯穎／攝影
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