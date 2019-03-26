親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國道連環撞 聯結車疑把奪命威脅扔給前方車陣

1分鐘抓重點…蘋果最新4大服務強在哪裡

不滿政府敗訴仍無做為 龍潭地主封路惹議終獲回應

2019-03-26 17:32聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市龍潭區十一份路是大馬路中正路往來石門國小、國中、北水局的主要道路，店家住家多，其中1個車道近30公尺約47坪路段，因地主94年就陳情指公所未經同意就占用民地拓寬道路，明顯違法，一狀告到法院。官司打了11年地主勝訴，並不滿公所態度消極最後甚至找藉口擺明不處理，本月22日封閉自己的地，造成馬路只剩一個車道，地方上議論不斷。

公所察覺事態嚴重，在市議員徐議樹出面協調下，公所、市府同意價購，地主也讓步，今天下午市府先調整封路的路障讓車流順利些，並設法這兩天能恢復道路正常通車。徐在臉書上說明封路事件，部分留言的鄉親對公所在打輸官司後的處理方式表示不認同。

徐玉樹指出，105年張姓地主勝訴要求公所還地否則價購，公所原本同意協商，後來又以有替代方案不再需要使用張的土地等理由，避談價購，地主認為公所無心處理，本月22日在法院執行官陪同下封路，原本雙向各有一個車道的十一份路，因為近30公尺的路段被封掉一個車道只能單向通車，影響建林、富林、三林等里民和上班族、學生進出，尖峰時段造成塞車地方譁然。

徐玉樹前天在臉書直播，花了半個多小時說明十一份路封路的原因和過程，大家才知道原來公所敗訴卻又不能解決問題，原先陳情的地主過逝後，繼承的子女再要求公所正視認為未獲善意回應，看不慣公所心態才決定向法院訴請封路。

徐玉樹感慨桃園升直轄市以後公部門做事效率不如改制前，如果換成以前的鄉公所，一定會請適合的地方人士和地主溝通，很快找出解決辦法。他知道此事來龍去脈以後，昨天安排地主和公所協調，大家各退一步果然達成價購共識。

市長鄭文燦今天早上在議會議長室也告訴徐玉樹，會按龍潭公所協調結果價購，並請工務局儘快拆除封路的設施，路面重新加封。

徐玉樹說，此案和一般既成道路不同的地方，是94年當時的龍潭鄉公所未取得土地無償使用證明，也沒以其他形式約定取得土地是事實，地主向公所、縣府、監察院陳情，指公所明顯沒有正當性和違法，這也是地主為什麼日後能打贏官司的關鍵，並在法院執行官陪同下圍地封路。

地主不滿龍潭區公所敗訴仍不官占用土地問題，在法院執行官到場下封路自力救濟。 圖／...
地主不滿龍潭區公所敗訴仍不官占用土地問題，在法院執行官到場下封路自力救濟。 圖／取自桃園市議員徐玉樹臉書
分享
徐玉樹在臉書直播說明封路來龍去脈。 圖／取自桃園市議員徐玉樹臉書
徐玉樹在臉書直播說明封路來龍去脈。 圖／取自桃園市議員徐玉樹臉書
分享
十一份路是石門國小、石門國中不少學生上學放學必經的路，封路造成不便。圖／取自桃園...
十一份路是石門國小、石門國中不少學生上學放學必經的路，封路造成不便。圖／取自桃園市議員徐玉樹臉書
分享

塞車鄭文燦上班族

相關新聞

地政事務所洩個資「二胎蟑螂」上門？ 桃市府否認

2019-03-26 16:52

桃市府小內閣新人事 3首長今聯合宣誓就職

2019-03-26 15:42

竹縣紅火蟻頻傳 楊文科指示每月報告、製成防治地圖

2019-03-26 14:06

檢舉達人月入10萬買賓士買套房 被女友嫌：丟臉

2019-03-26 13:26

一條褲子穿20年 新竹榮民伯伯劉明芝慨捐7百萬

2019-03-26 13:03

中路2號社宅7月完工 停車場即日起辦委外招商

2019-03-26 12:31

惡劣！清明節提早掃墓 赫見芎林公墓被偷倒垃圾

2019-03-26 12:03

免費巴士成效不彰 鄭文燦請交通局研議調整

2019-03-26 11:47

純人聲、RAP唱客家歌 客家流行音樂節好精采

2019-03-26 10:47

反罷工預告期 勞團促立委撤案

2019-03-26 00:39

青埔特區百貨 又掀開發潮

2019-03-26 00:36

野狗追逐、垃圾亂丟 許厝港濕地不復野鳥飛滿天

2019-03-26 00:27

大園許厝港濕地 啟動生態復育

2019-03-26 00:25

廢鋼筋、磚塊 入侵西湖溼地

2019-03-25 23:26

春遊專案搶客 桃市、竹縣補助加碼 苗贈4大優惠

2019-03-25 23:22

影╱打造水鳥濕地新樂園 鄭文燦：許厝港復育3年3億啟動

2019-03-25 20:19

華泰名品青埔開幕285品牌進駐 29、30日擴大徵才

2019-03-25 18:15

清明紙錢集中燒 兼顧環保誠心不打折

2019-03-25 14:28

「零負評」消防員拉花師 長官聞香而來

2019-03-25 13:55

國家級西湖溼地赫見廢棄物 環保人士痛心生態寶地破功

2019-03-25 13:51

4月起春遊補助！新竹縣加碼出爐 最高享2500元

2019-03-25 13:03

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

檢舉達人月入10萬買賓士買套房 被女友嫌：丟臉

2019-03-26 13:26

一條褲子穿20年 新竹榮民伯伯劉明芝慨捐7百萬

2019-03-26 13:03

美的太犯規！網友以為台南漁光島藝術季是國外海灘

2019-03-26 10:47

華泰名品青埔開幕285品牌進駐 29、30日擴大徵才

2019-03-25 18:15

影／基隆的「肝」不好？ 他要Water taxi計畫再三思

2019-03-25 23:21

搶破頭！北市5處公宅招租截止 中籤率1.7%創新低

2019-03-25 20:44

影╱遭疑「都你家做」？黃適超：妻是被要求出來選的

2019-03-25 17:35

淡水E-uBike樁柱設置 將會有80站點

2019-03-25 20:00

影／基隆這兩議員又被錯認 林旻勳：我好吃醋喔！

2019-03-25 18:48

免費巴士成效不彰 鄭文燦請交通局研議調整

2019-03-26 11:47

一支黑色原子筆讓她救了很多人 獲得「護理之光」

2019-03-26 12:54

戰鬥機、太空梭鞦韆...台南有飛行主題公園

2019-03-26 12:29

惡劣！清明節提早掃墓 赫見芎林公墓被偷倒垃圾

2019-03-26 12:03

嘉義縣地政服務要下鄉 代書業提醒太簡便恐民失權益

2019-03-26 08:03

局處清明掃墓規劃太晚 侯友宜怒：速度不夠快

2019-03-26 11:27

營建飯店猛抽溫泉水 住戶不滿溫泉費卻都繳一樣

2019-03-26 14:09

繼大葉護理系後 員榮醫療體系再與北護大產學合作

2019-03-25 19:28

打通大智路 中市追加預算3.3億

2019-03-25 23:21

台南市美術館新舊任董事長交接 陳輝東交棒黃光男

2019-03-25 18:45

青埔特區百貨 又掀開發潮

2019-03-26 00:36

民進黨內立委初選高雄首日13人領表 無人登記

2019-03-25 20:05

台灣蘭展成果展 今年外銷訂單再創新高113億元

2019-03-25 19:14

桃市府小內閣新人事 3首長今聯合宣誓就職

2019-03-26 15:42

全台唯一人力擺渡列文化景觀 「新店渡」公聽會議員狂離題

2019-03-25 20:26

南科南關里遺址出土犬骨 南藝大VR重現台灣第一狗樣貌

2019-03-26 07:30

春吶移師高雄 觀光局今公布第三波嘻哈舞台演出名單

2019-03-25 18:54

高速雲豹輪試營運嘉澎航線 優惠價太搶手不再延長

2019-03-26 16:32

基隆擬推水上計程車 副議長籲三思

2019-03-25 23:45

郵輪遲到+敦睦支隊 基隆交通大打結

2019-03-25 23:23

前新北議長陳幸進咽喉癌病逝 享壽75歲

2019-03-26 16:34

愛美女性想要讓自己胸部更美 業者推新手法

2019-03-26 00:02

大園許厝港濕地 啟動生態復育

2019-03-26 00:25

雲科大無人商店 將進駐國道休息站

2019-03-25 23:41

桃園綠委初選「首日」 1人登記現任3人領表

2019-03-25 20:04

蔡炳坤走馬上任 前東家胡志強赴北市府祝賀

2019-03-26 14:08

新北前議長陳幸進咽喉癌過世 享壽76歲

2019-03-26 16:44

洪宗熠黨內初選登記拔頭籌 陳秀寶、邱建富均領表

2019-03-25 18:05

天助自助人助 開闢自然農場自力共生拚未來

2019-03-25 20:43

竹子湖「花田有約」4月登場 體驗花藝餐桌海芋季

2019-03-26 13:01

讚！淡金路將可左轉濱海路 少繞數百公尺

2019-03-25 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top