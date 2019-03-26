不滿政府敗訴仍無做為 龍潭地主封路惹議終獲回應

2019-03-26 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市龍潭區十一份路是大馬路中正路往來石門國小、國中、北水局的主要道路，店家住家多，其中1個車道近30公尺約47坪路段，因地主94年就陳情指公所未經同意就占用民地拓寬道路，明顯違法，一狀告到法院。官司打了11年地主勝訴，並不滿公所態度消極最後甚至找藉口擺明不處理，本月22日封閉自己的地，造成馬路只剩一個車道，地方上議論不斷。

公所察覺事態嚴重，在市議員徐議樹出面協調下，公所、市府同意價購，地主也讓步，今天下午市府先調整封路的路障讓車流順利些，並設法這兩天能恢復道路正常通車。徐在臉書上說明封路事件，部分留言的鄉親對公所在打輸官司後的處理方式表示不認同。

徐玉樹指出，105年張姓地主勝訴要求公所還地否則價購，公所原本同意協商，後來又以有替代方案不再需要使用張的土地等理由，避談價購，地主認為公所無心處理，本月22日在法院執行官陪同下封路，原本雙向各有一個車道的十一份路，因為近30公尺的路段被封掉一個車道只能單向通車，影響建林、富林、三林等里民和上班族、學生進出，尖峰時段造成塞車地方譁然。

徐玉樹前天在臉書直播，花了半個多小時說明十一份路封路的原因和過程，大家才知道原來公所敗訴卻又不能解決問題，原先陳情的地主過逝後，繼承的子女再要求公所正視認為未獲善意回應，看不慣公所心態才決定向法院訴請封路。

徐玉樹感慨桃園升直轄市以後公部門做事效率不如改制前，如果換成以前的鄉公所，一定會請適合的地方人士和地主溝通，很快找出解決辦法。他知道此事來龍去脈以後，昨天安排地主和公所協調，大家各退一步果然達成價購共識。

市長鄭文燦今天早上在議會議長室也告訴徐玉樹，會按龍潭公所協調結果價購，並請工務局儘快拆除封路的設施，路面重新加封。