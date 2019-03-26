地政事務所洩個資「二胎蟑螂」上門？ 桃市府否認

2019-03-26 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



近年有不肖房地產業者透過申請地政機關第二類謄本，交叉比對取得地主姓名、地址與電話等個資，案過去雖經調查局循線破獲，但類似個資外洩仍層出不窮，桃園一名地政士向市議員舒翠玲陳情，今出面指控公部門無作為，仍有民眾被「二胎蟑螂」找上門騷擾，甚至才剛完成二胎設定，就有不肖人士來到住家按門鈴企圖放款，舒直指是資安大漏洞，令人憂心。

市府新聞處長詹賀舜下午表示經查證，民眾資訊非自機關洩漏，「二類謄本資料」依法任何人皆可申請，推測是有心人士透過其它非法取得資料進行比對後，才取得民眾詳細個資，此爭議地政局過去皆有發函內政部，建議二類謄本資料上「住址」欄位應修正為以不公開為原則，市府會持續與內政部溝通，讓民眾個資有更好保護，並積極加強系統查詢防堵機制。

國民黨議員舒翠玲今天與陳情者地政士到市議會會議室開記者會，指控不肖業者從地政機關合法取得謄本資料，並交叉比對地址、姓名與電話等個資，私自前往民眾家中從事高額度放款，地政士協助客戶登記設定，也為此不堪其擾，總被客戶抱怨是否是洩漏個資的幫兇，陳情人也現身指控，身為代書也是受害者，認為公部門若不鐵腕剷除，相關騷擾不會終了。

舒翠玲說，依據新聞報導，台中調查局就曾在兩年破獲相關資安案件，有房仲業者透過駭客集團取得國內龐大地主與民眾個資後，撰寫客戶開發搜尋軟體，並再向全台房仲兜售，桃園就有90萬筆資料外洩，但兩年來，政府卻毫無止血作為，質疑是否為內神通外鬼？目前仍持續有民眾被二胎蟑螂騷擾，憂心民眾若因此上當，揹上龐大利息壓力，恐喘不過氣。

對此，桃園市政府回應，市府地政局在105、106年皆有發函內政部，建議二類謄本資料上「住址」欄位應修正為以不公開為原則，予以部分隱匿，惟依現行法令，二類謄本仍會顯示登記名義人之住址，為保障個人隱私，建議登記名義人可自行於內政部地政司地政線上申辦系統申請不動產登記資料住址隱匿，或自各地所臨櫃申辦，維護自身權益。