桃市府小內閣新人事 3首長今聯合宣誓就職

2019-03-26 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府今天舉行例行市政會議，會議一開始安排研考會主委吳君婷、桃園航空城公司董事長王義川與桃園果菜公司董事長邱素芬三名新任首長的聯合宣誓就職儀式，市長鄭文燦親自主持見證，表示希望借重三首長的專業與能力，帶領同仁繼續推動業務、擘畫計畫，帶動桃園發展。

桃園市新任研考會主委吳君婷畢業於交通大學科技法律研究所，曾在台灣士林地方法院、台北高等行政法院服務，擔任過行政院公共工程委員會法規委員，目前也在法律扶助基金會擔任扶助律師職務。吳君婷主委具有專業法學背景、天生的正義感，以及為弱勢服務的熱情，也曾在許多社會運動中擔任法律諮詢方面的要角。

鄭文燦說，研考會主辦計畫、執行、考核等業務，為市府擘畫各項長期計畫及進度管考，目前市府正規畫推動多項大型計畫，以智慧城市為例，桃園已連續4年榮獲國際組織「智慧城市論壇」（Intelligent Community Forum,ICF）評選為「全球7大智慧城市」，市府將參考聯合國永續發展目標規畫桃園城市發展的評量項目，由研考會整合作為市府施政發展重點。

曾為桃園市議員的邱素芬接任桃園果菜市場公司董事長，鄭文燦說，邱素芬畢業於開南大學商學院研究所，長期擔任桃園民意代表，對果菜市場生態嫻熟，目前桃園果菜市場公司雖然規模較小，但卻是重要的民生服務，邱接任後，將與市府農業局攜手為果菜市場發展努力。

至於，新上任的桃園航空城公司董事長王義川是台灣大學土木工程博士，曾擔任稻江科技暨管理學院運輸物流管理學系主任、台中、雲林和嘉義等都市計畫委員會委員，以及台中市政府交通局長，在林佳龍市長任內推動多項交通建設及管理改革，在台中市的停車環境、人行環境、公車效率、軌道建設及都市縫合等面向具有很大貢獻。