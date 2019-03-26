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竹縣紅火蟻頻傳 楊文科指示每月報告、製成防治地圖

2019-03-26 14:06聯合報 記者郭政芬╱即時報導

近期紅火蟻案件頻繁發生，新竹縣主管會報今天開會，新竹縣長楊文科極度重視，指示農業處等相關單位，加強對紅火蟻的防治、宣導，並指示製作紅火蟻防治地圖，提供紅火蟻災害資訊。楊縣長也呼籲，民眾若發現疑似入侵紅火蟻時，請儘速通報新竹縣政府1999專線會有專人立即做協助處理。

楊文科說，最近竹縣有些地方一再傳出紅火蟻事件，縣府很重視其問題，紅火蟻傳到新竹縣有很長的時間，若沒有防治好，影響很大，特別是竹縣有科技產業，若把電纜線咬斷，恐會造成跳電、停電等危機，影響產業發展重大。

楊文科更直說，紅火蟻業務屬於跨局處，以往都沒有統整，今天指示由農業處盤點，每個月列管報告，對紅火蟻的防治處理，要很清楚的來說明。 

農業處長邱世昌表示，新竹縣自93年發生紅火蟻通報案件首例到今年 1 月，案件共計 1494 件，防治面積 10,833 公頃，主要發生於湖口、新豐、竹東、新埔、關西、竹北等毗臨桃園縣之鄉鎮市。為提升各權責單位紅火蟻防治相關知識及效能，維護民眾於公共區域活動安全，從去年開始至今年4月，預計完成16場紅火蟻防範作業，並請各公所做紅火蟻相關防治計畫，各公所至少辦理1場講習，加強民眾對紅火蟻的認識與防範。

邱世昌提醒民眾，若被入侵紅火蟻叮咬，症狀輕微，請先將患部以肥皂、清水清洗，並做冰敷處理，接著儘速就醫；有嚴重過敏反應，則應立即就醫不可延誤。另外，不可抓揉叮咬處，以免抓破膿包或皮膚而 引發細菌感染。請在醫生指示下，使用含類固醇的外敷藥膏或是口服 抗組織胺藥劑舒緩搔癢及腫脹的症狀。

近期紅火蟻案件頻繁發生，新竹縣主管會報今天開會，新竹縣長楊文科極度重視，指示農業...
近期紅火蟻案件頻繁發生，新竹縣主管會報今天開會，新竹縣長楊文科極度重視，指示農業處等相關單位，加強對紅火蟻的防治。記者郭政芬／翻攝
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紅火蟻楊文科

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