竹縣紅火蟻頻傳 楊文科指示每月報告、製成防治地圖

2019-03-26 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



近期紅火蟻案件頻繁發生，新竹縣主管會報今天開會，新竹縣長楊文科極度重視，指示農業處等相關單位，加強對紅火蟻的防治、宣導，並指示製作紅火蟻防治地圖，提供紅火蟻災害資訊。楊縣長也呼籲，民眾若發現疑似入侵紅火蟻時，請儘速通報新竹縣政府1999專線會有專人立即做協助處理。

楊文科說，最近竹縣有些地方一再傳出紅火蟻事件，縣府很重視其問題，紅火蟻傳到新竹縣有很長的時間，若沒有防治好，影響很大，特別是竹縣有科技產業，若把電纜線咬斷，恐會造成跳電、停電等危機，影響產業發展重大。

楊文科更直說，紅火蟻業務屬於跨局處，以往都沒有統整，今天指示由農業處盤點，每個月列管報告，對紅火蟻的防治處理，要很清楚的來說明。

農業處長邱世昌表示，新竹縣自93年發生紅火蟻通報案件首例到今年 1 月，案件共計 1494 件，防治面積 10,833 公頃，主要發生於湖口、新豐、竹東、新埔、關西、竹北等毗臨桃園縣之鄉鎮市。為提升各權責單位紅火蟻防治相關知識及效能，維護民眾於公共區域活動安全，從去年開始至今年4月，預計完成16場紅火蟻防範作業，並請各公所做紅火蟻相關防治計畫，各公所至少辦理1場講習，加強民眾對紅火蟻的認識與防範。