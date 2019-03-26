櫸木樹根長出罕見靈芝 撞臉台灣黑熊引人稱奇

2019-03-26 14:17 中央社 苗栗縣26日電



苗栗縣銅鑼鄉有民眾自家種植的櫸木樹根上，長出一朵長寬各約20公分靈芝，菌柄上的造型竟撞臉「台灣黑熊」，吸引不少親友前往欣賞，連80歲老翁都說頭一回見到這種罕見靈芝。

苗栗縣銅鑼鄉民徐木雲指出，20多年前把一棵櫸木從三義鄉移植到自家後院，最近發現櫸木樹根上長出白色菌絲，經過2年多成長，竟變成「獨一無二」的野生靈芝，不但深褐色菌蓋長的漂亮，味道聞起來，「似乎精神也變好」。

消息傳出，吸引許多親朋好友前往欣賞，大夥議論紛紛時，有眼尖者發現，靈芝中間的菌柄，造型酷似雙腳站立的台灣黑熊圖案，現年80歲的老先生和70多歲的婦人都嘖嘖稱奇說，這輩子還是頭一次看到那麼罕見的靈芝。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義表示，這棵長、寬各約20公分的野生靈芝，確實比一般靈芝較大，不過靈芝的生長條件，除了溫度約在攝氏20至30度C，濕度大約80%左右外，也顯示樹木根部有枯萎的情況，才會長出菌絲體。

徐木雲友人看到靈芝，原本建議可以拿來泡酒，不過他考慮再三，認為生長於自家庭院、擁有2層菌蓋的「雙層靈芝」少見，加上又有黑熊圖案，應該「僅此一朵」相當難得，「這麼好的東西拿來泡酒實在太浪費」，未來將珍藏做為傳家寶。