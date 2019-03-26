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一條褲子穿20年 新竹榮民伯伯劉明芝慨捐7百萬

2019-03-26 13:03聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹榮家有一位僅靠就養金生活、生活極為簡樸的單身高齡榮民劉明芝，18歲隨軍來台，民國45年退伍後擔任清潔隊員長達34年。期間，他為了買房，縮衣節食，經常一顆饅頭配一杯白開水就打發一餐，民國71年間積攢80萬元，在台北市萬華區買到一間20餘坪的小公寓，直到去年他入住新竹榮家，並將賣屋所得700萬元全數捐贈給榮家及榮民榮眷基金會，退輔會今天頒發象徵榮民最高榮譽「榮光專業一等獎章」給劉明芝。

88歲的劉明芝去年入住新竹榮家，捐出賣屋所得7百萬元，他說，要做為改善榮家的生活設施，讓住在這裡的其他同袍，能獲得更好的照顧及幫助需要幫助的人。榮家工作人員曾多次勸說，希望劉明芝不要捐這麼多錢，最起碼留下一部分供自己生活支出，但劉明芝仍堅持全數捐出。

劉明芝告訴工作人員，年輕時過得很苦，當兵的時候常常三天吃不到一口飯，在清潔隊工作的時候，更是經常清水溝清到三更半夜，還曾罹患肺病，差點丟了命，現在每天有口飯吃，不會捱餓，已算得上是苦盡甘來了。他說，「錢財乃身外之物，生不帶來，死不帶去」，他很感謝國家對他的照顧，這是他現在唯一能做的回饋。

雖然對錢財的態度很豁達，但劉明芝依舊儉樸得令人感到不可思議又讓人疼惜，平日負責照顧劉明芝的工作人員表示，劉明芝剛入住榮家時，經常向工作人員借針線縫自己的褲，大家除幫他縫褲子也勸他將破洞的舊褲子丟棄，買新褲子穿，但他依舊很堅持，現常穿的長褲，也是20多年前清潔隊發的公家褲子，劉明芝說，「這輩子為自己花費在物質享受上只有兩事情，除買1間房，還有一只手錶」。

新竹榮家主任陳桂美表示，劉明芝雙親過很早就過世，所以他從未返鄉探過親，甚至沒出過國，70年來從未曾踏離過台灣這片地，加上終身未娶，也沒有子女，基本上沒享受過什麼物質生活和真正的親情，儉樸一生卻將大半生的心血捐出，是慈悲心腸、對國家的感謝及對生活簡單態度的展現。

新竹榮家高齡榮民劉明芝捐贈700萬元給榮家及榮民榮眷基金會，退輔會今天頒發象徵榮...
新竹榮家高齡榮民劉明芝捐贈700萬元給榮家及榮民榮眷基金會，退輔會今天頒發象徵榮民最高榮譽「榮光專業一等獎章」給劉明芝（左）。記者張雅婷／攝影
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新竹榮家高齡榮民劉明芝捐贈700萬元給榮家及榮民榮眷基金會，退輔會今天頒發象徵榮...
新竹榮家高齡榮民劉明芝捐贈700萬元給榮家及榮民榮眷基金會，退輔會今天頒發象徵榮民最高榮譽「榮光專業一等獎章」給劉明芝（中）。記者張雅婷／攝影
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