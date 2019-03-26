中路2號社宅7月完工 停車場即日起辦委外招商

2019-03-26 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市首間社會住宅「中路二號」今年3月完成受理申請報名，預計在7月完工，9月底開放入住，而地下一樓至三樓的停車場部分，已規畫175格汽車格、398機車格，桃園市住宅處表示，即日起至4月10日停車場將辦理委外招商，待完成後，將優先諮詢社宅住戶需求。

桃園市住宅處表示，中路二號基地社會住宅於105年底開工，為確保社會住宅居住機能完善，目前已委由保全公司管理維護，而地下停車場委外營運（OT）即日將辦理招商作業，未來中路二號宅停車場租金部分，住宅戶汽車停車費用每月每格2,000元、非住宅戶每月每格2,500元；機車格租金，每戶免費配置機車格位1格。

住宅處長莊敬權表示，中路二號已於3月5日完成開放申請，總申請戶數高達1,804戶，遠高於提供戶數212戶，除了社會住宅住戶，停車場也規畫開放洽公民眾及附近居民使用，加上中路重劃區開發快速，周邊機能完善，未來停車場預估利用率指日可待。