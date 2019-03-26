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惡劣！清明節提早掃墓 赫見芎林公墓被偷倒垃圾

2019-03-26 12:03聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

清明節即將到來，許多民眾為避免擁擠都會提早掃墓，不過卻有民眾掃墓時發現，新竹縣芎...
清明節即將到來，許多民眾為避免擁擠都會提早掃墓，不過卻有民眾掃墓時發現，新竹縣芎林鄉大矽谷社區後方第五公墓遭亂倒垃圾。圖／芎林鄉清潔隊長三仁壽提供
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清明節即將到來，許多民眾為避免擁擠都會提早掃墓，不過卻有民眾掃墓時發現，新竹縣芎林鄉大矽谷社區後方第五公墓遭亂倒垃圾，氣憤報警，芎林鄉清潔隊今天到現場清除垃圾、蒐集證據，也請警方調閱監視器並加強巡邏，將嚴懲不法亂倒廢棄物行為。

「對往生者完全不尊重！」芎林鄉清潔隊長三仁壽表示，被偷倒垃圾的地方是公墓前的空地，偷倒的量大約是一台小貨車，有1至2噸的裝潢廢棄物，目前已將廢棄物清除，也請警方調閱監視器，希望能抓到這名沒有公德心、偷倒垃圾的人。

三仁壽指出，過去公墓附近的避車道就經常被偷倒垃圾，一年前裝設圍籬後，因為偷倒垃圾不方便，就很少再出現偷倒垃圾的情況，沒想到一年過去後，竟然出現直接把車開到公墓空地倒廢棄物的狀況。未來將請警方加強巡邏，嚴懲不法亂倒廢棄物行為，也呼籲民眾不要再亂倒垃圾，共同維護芎林鄉的環境。

新竹縣環保局表示，隨意傾倒垃圾，已違反《廢棄物清理法》，可裁罰1200至6000元罰鍰，建議民眾發現類似情形，可直接提供證據向環保局檢舉，如果民眾丟棄的是有害的廢棄物，如化學溶液、有毒物質，甚至是有感染性的醫療廢棄物，還可能觸犯刑法，提醒民眾切勿隨地亂丟垃圾。

芎林鄉清潔隊長三仁壽表示，被偷倒垃圾的地方是公墓前的空地，偷倒的量大約是一台小貨...
芎林鄉清潔隊長三仁壽表示，被偷倒垃圾的地方是公墓前的空地，偷倒的量大約是一台小貨車，有1至2噸的裝潢廢棄物。圖／芎林鄉清潔隊長三仁壽提供
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