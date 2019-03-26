免費巴士成效不彰 鄭文燦請交通局研議調整

2019-03-26 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



近年來桃園市區公車運量大幅提升，反觀免費巴士卻成效不彰，桃園市長鄭文燦上午在市政會議指出，免費巴士（公車）不僅搭乘率偏低，營運成本偏高，盼交通局針對路線調整，提升搭乘效益。

由桃園市管轄的市區公車有174條，免費公車88條，桃園市長鄭文燦指出，免費巴士（公車）營運十幾年來，從過去鄉鎮市公所到市政府，他看到公車搭乘率仍是偏低，營運成本依舊偏高，有些是遷就當時議員的意見，增設很多站繞來繞去，卻導致效益降低，這部分請交通局進行路線的整併與檢討，盼能調整提升運量。

但鄭文燦提到，公車整體使用人數是數屢創新高，他再次提到106年運量增加571萬人次，是其它五都成長總和的2倍，主要採取兩種運輸方式，第一是將國道公車改採市區公車型態營運，不論是桃園到台北、北二高到土城，都獲得很大支持，加上其它客運公司陸續投入公車市場，讓品質提升，載客率增加，更因此獲得金運獎。

另外一個特色就是生活圈公車，如南崁到林口、桃園到青埔、桃園到中壢等，這類型成長很多，透過生活圈連結、北桃通勤的概念推動，讓運量持續提升。