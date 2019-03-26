桃園醫院辦志工體驗營 高中生：體會金錢買不到的快樂

2019-03-26 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為讓學生更了解志工服務，衛生福利部桃園醫院結合新興高中，本月舉辦2場志工體驗營活動。圖／桃園醫院提供 分享 facebook

生活中有許多熱心志工，於各個機構、社區或醫院裡為民眾服務，為讓學生更了解志工服務，衛生福利部桃園醫院結合新興高中，本月舉辦2場志工體驗營活動，以社區健康檢查活動，來設計志工體驗流程，模擬現場環境，服務過程中學習如何與民眾互動說明，增進人際關係。

社區護理師徐孟君指出，桃園醫院過去每年2至6月期間，皆會在社區舉辦的整合性篩檢，此次為讓同學瞭解醫院和社區互動情況，特地準備各個社區服務道具，透過趣味的闖關遊戲，讓學生親自體驗各個關卡志工服務的工作，如何正確的協助長輩測量身高、體重及腰身，如何使用視力機並協助老人家完成視力檢測。

過去從未當過社區志工的林姓學生說，當志工的假日可能沒有辦法待在家裡睡覺、看電視，但覺得可以出來幫助別人，卻是金錢買不到的經驗與快樂。一位男學生也表示，原本聽到有一關志工內容，是要幫忙民眾收集尿管，心裡有些怪怪的，但經過關主的講解、以及實際體驗志工角色服務後，也就覺得沒那麼害怕跟困難了。