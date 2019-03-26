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桃園醫院辦志工體驗營 高中生：體會金錢買不到的快樂

2019-03-26 09:48聯合報 記者許政榆╱即時報導

為讓學生更了解志工服務，衛生福利部桃園醫院結合新興高中，本月舉辦2場志工體驗營活...
為讓學生更了解志工服務，衛生福利部桃園醫院結合新興高中，本月舉辦2場志工體驗營活動。圖／桃園醫院提供
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生活中有許多熱心志工，於各個機構、社區或醫院裡為民眾服務，為讓學生更了解志工服務，衛生福利部桃園醫院結合新興高中，本月舉辦2場志工體驗營活動，以社區健康檢查活動，來設計志工體驗流程，模擬現場環境，服務過程中學習如何與民眾互動說明，增進人際關係。

社區護理師徐孟君指出，桃園醫院過去每年2至6月期間，皆會在社區舉辦的整合性篩檢，此次為讓同學瞭解醫院和社區互動情況，特地準備各個社區服務道具，透過趣味的闖關遊戲，讓學生親自體驗各個關卡志工服務的工作，如何正確的協助長輩測量身高、體重及腰身，如何使用視力機並協助老人家完成視力檢測。

過去從未當過社區志工的林姓學生說，當志工的假日可能沒有辦法待在家裡睡覺、看電視，但覺得可以出來幫助別人，卻是金錢買不到的經驗與快樂。一位男學生也表示，原本聽到有一關志工內容，是要幫忙民眾收集尿管，心裡有些怪怪的，但經過關主的講解、以及實際體驗志工角色服務後，也就覺得沒那麼害怕跟困難了。

徐孟君表示，雖然學校課業繁重，新興高中學生還是非常踴躍的報名參加「志工體驗營」活動，每場次都來了近200人，認真學習如何服務別人，過去新興高中學生也多次參加社區健檢志工服務，社區長輩對於學生願意利用自己的假期來服務讚喻有嘉，也希望未曾參與社區志工的同學，能透過體驗營，提前學習並感受志願服務的快樂。

衛生福利部桃園醫院以社區健康檢查活動，來設計志工體驗流程，模擬現場環境，服務過程...
衛生福利部桃園醫院以社區健康檢查活動，來設計志工體驗流程，模擬現場環境，服務過程中，讓學生學習如何與民眾互動說明。圖／桃園醫院提供
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衛生福利部桃園醫院以社區健康檢查活動，來設計志工體驗流程，模擬現場環境，服務過程...
衛生福利部桃園醫院以社區健康檢查活動，來設計志工體驗流程，模擬現場環境，服務過程中，讓學生學習如何與民眾互動說明。圖／桃園醫院提供
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衛生福利部桃園醫院以社區健康檢查活動，來設計志工體驗流程，模擬現場環境，服務過程...
衛生福利部桃園醫院以社區健康檢查活動，來設計志工體驗流程，模擬現場環境，服務過程中，讓學生學習如何與民眾互動說明。圖／桃園醫院提供
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