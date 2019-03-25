來台拚城市外交 韓國大田通路率團訪桃

2019-03-25 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



韓國大田通路（Daejeon Access）主席崔英造透過桃園市牙醫師公會牽線，來到台灣與桃園市府交流，並與桃園市秘書處長顏子傑等多位首長碰面，雙方就物聯網、科技、教育、文化、青年創業等方面，盼與搭起台韓合作橋樑。

桃園市秘書處長顏子傑表示，桃園目前與韓國仁川、龜尾、論山皆為姊妹市，其中與龜尾、論山締結超過30年，而且與仁川同樣都是機場城市，顏子傑說，仁川去年出席「2018桃園機場論壇」，龜尾連續3年出席「桃園管樂嘉年華」，106年還和體育局進行足球友誼賽；論山市政府與議員更於去年拜訪桃園，同年11月還派員前來進行短期交流，顯示桃園與韓國姊妹市互動頻繁。

顏子傑說，崔主席負責的是大田市的青年民間活動，從桃園與大田的青年交流開始，一定是很好的起點。顏子傑提到，大田市的牙醫師公會與桃園市牙醫師公會是姊妹會，因為有了醫療社團的交流，才促成今天的官方座談。他還聽說，崔主席最愛吃的台灣美食是「客家菜」，桃園是客家大市，有豐富的客家美食等著崔主席品嚐。

崔英造談到，大田市位於韓國中部，人口約150萬人，是南韓第5大都市，搭乘高速列車到首爾僅50分鐘路程，大田還擁有韓國最大的科技產業園區，匯集許多大學及研究機構，包括韓國科學技術院（KAIST）。他強調，桃園地理位置、產業環境與大田相近，透過雙方交流，建立未來合作契機，他盼桃園能參訪大田，同時能出席大田主辦的世界科技城市聯盟（WTA）論壇。

教育局副局長高玉姿提到，桃園推動智慧教育不遺餘力，目前以桃園國小為示範，打造學生為中心的「5T創客智慧學校」；桃園永豐高中也首創「AI（人工智慧）科技實驗班」，為政府推動的亞洲矽谷計畫培育科技人才，是桃園市物聯網教學的推廣基地，桃園與韓國多所國中小學互為姊妹校，未來可與大田互相學習。