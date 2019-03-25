國3號西湖服務區飄花香 柚花藝術節30、31日上場

2019-03-25 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



三、四月柚花香飄滿苗栗縣西湖鄉，西湖鄉公所主辦柚花藝術節3月30、31日在湖東多功能活動中心及休閒農業區登場，苗栗縣長徐耀昌、西湖鄉長高阿賜等人歡迎遊客搭車或健行到西湖賞柚花。

西湖文旦柚種植面積約130公頃，每年花開時節處處飄香，許多民眾在國道3號西湖服務區都聞香驚艷，徐耀昌、高阿賜、立委陳超明、西湖鄉民代表會主席古召善、西湖鄉農農會理事長蕭駿逸、總幹事郭豐文等人今天啟動今年柚花藝術節。

主辦單位指出，30日上午9點到31日下午4點在湖東多功能活動中心，安排舞獅、客家金曲饗宴、熱歌勁舞及村史行動劇觀摩，另有客家市集、農特產品展售，會場還特別擺設四方桌和長板凳，貼近昔日客家庄生活，現場還有林務局限量600株桂花、茶花、重瓣梔子花樹苗供索取，及高智爾球、客發中心手作體驗。

此外，柚子山健行活動，沿途並設有5道的趣味闖關遊戲，集滿戳章可兌換50元折價券；遊客也可以選擇100元購票搭乘「西湖好行環鄉巴士」，深度導覽石雕媽祖、金龍窯、吳濁流藝文館及義芳農場，票券折抵50元消費。