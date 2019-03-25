影╱打造水鳥濕地新樂園 鄭文燦：許厝港復育3年3億啟動

2019-03-25 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園沿海許厝港國家級濕地，每年候鳥過境多，市政府為打造「許厝港濕地水鳥樂園」，今天下午舉辦許厝港濕地生態復育營造工程，市長鄭文燦表示，未來3年將投入3億元，把過去的人工魚塭因水太深，不利野鳥棲息，決定將老街溪河口的將9.9萬方淤泥回填魚塭，將可新增22公頃新濕地生態，吸引野鳥棲息駐足。

內政部4年前核定大園許厝港為國家級重要濕地，也是北台灣最大的海岸型濕地，總面積961公頃，在沿海長達10.3公頃，涵蓋大園埔心溪到觀音富林溪出海口，市府今年起推動該濕地復育工程，市府海岸管理處長林立昌說，3年3億元將分三階段打造生態、服務、景觀性設施，工程及工法皆「以鳥為本」，降低生態衝擊，把鳥找回來，成為水鳥濕地新樂園。

許厝港第一階段生態復育營造工程由鄭主燦主持動工，這項工程經費約4000萬元，預定今年底完工。鄭文燦說，許厝港濕地有許多老舊魚塭遭人佔用，市府去年完成拆除收回，考量魚塭太深不利水鳥棲息，加上老街溪出海口淤積縮減，這項復育工程決定不用外來廢土，而是利用老街溪出海口淤泥回填，避免環境汙染、協助河口引入海水，將可增加22公頃濕地面積，成為新的濕地生態，吸引更多水鳥駐足。