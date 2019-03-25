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影╱打造水鳥濕地新樂園 鄭文燦：許厝港復育3年3億啟動

2019-03-25 20:19聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園沿海許厝港國家級濕地，每年候鳥過境多，市政府為打造「許厝港濕地水鳥樂園」，今天下午舉辦許厝港濕地生態復育營造工程，市長鄭文燦表示，未來3年將投入3億元，把過去的人工魚塭因水太深，不利野鳥棲息，決定將老街溪河口的將9.9萬方淤泥回填魚塭，將可新增22公頃新濕地生態，吸引野鳥棲息駐足。

內政部4年前核定大園許厝港為國家級重要濕地，也是北台灣最大的海岸型濕地，總面積961公頃，在沿海長達10.3公頃，涵蓋大園埔心溪到觀音富林溪出海口，市府今年起推動該濕地復育工程，市府海岸管理處長林立昌說，3年3億元將分三階段打造生態、服務、景觀性設施，工程及工法皆「以鳥為本」，降低生態衝擊，把鳥找回來，成為水鳥濕地新樂園。

許厝港第一階段生態復育營造工程由鄭主燦主持動工，這項工程經費約4000萬元，預定今年底完工。鄭文燦說，許厝港濕地有許多老舊魚塭遭人佔用，市府去年完成拆除收回，考量魚塭太深不利水鳥棲息，加上老街溪出海口淤積縮減，這項復育工程決定不用外來廢土，而是利用老街溪出海口淤泥回填，避免環境汙染、協助河口引入海水，將可增加22公頃濕地面積，成為新的濕地生態，吸引更多水鳥駐足。

鄭文燦表示，未來市府亦計畫在濕地規畫設置景觀木棧道、老街溪跨橋自行車道、老街溪跨橋自行車道、沙丘公園及旅客服務中心等設施，讓市民從機場捷運A15大園站出發，騎單車到舊大園國中的景觀咖啡廳觀賞飛機起降，再騎到許厝港濕地賞鳥，未來該濕地將成為愛鳥人士、生態旅遊、環境教育的最佳地點。

桃園市長鄭文燦（見圖）承諾未來3年到少投入3億元，完成許厝港濕地生態覆育工程，打...
桃園市長鄭文燦（見圖）承諾未來3年到少投入3億元，完成許厝港濕地生態覆育工程，打造水鳥濕地樂園。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（左三）與民代共同為許厝港濕地生態覆育工程動工，今年第一階段覆育增...
桃園市長鄭文燦（左三）與民代共同為許厝港濕地生態覆育工程動工，今年第一階段覆育增加22公頃濕地生態。記者曾增勳／攝影
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桃園市大園許厝港濕地過去遭人佔用魚塭（見圖）水深影響候鳥等水鳥棲息，市府去年終於...
桃園市大園許厝港濕地過去遭人佔用魚塭（見圖）水深影響候鳥等水鳥棲息，市府去年終於收回將重新回填淤泥增加濕地面積。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（見圖）承諾未來3年到少投入3億元，完成許厝港濕地生態覆育工程，打...
桃園市長鄭文燦（見圖）承諾未來3年到少投入3億元，完成許厝港濕地生態覆育工程，打造水鳥濕地樂園。記者曾增勳／攝影
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濕地老街鄭文燦

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