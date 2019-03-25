桃園綠委初選登記 1人登記現任3人領表

2019-03-25 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



民進黨桃園市第一至第四選區立委初選25日開跑，爭取第四選區立委提名的桃園市前議員范綱祥拔得頭籌，率先完成黨內登記。而現任立委鄭運鵬、鄭寶清、陳賴素美等3人先後託人代為領表，並將擇期登記，也盼初選圓滿進行。除了第五、第六選區辦理徵召，目前第三選區（中壢73里）尚未有領表登記情形，民進黨桃園市黨部表示，登記時間從今日一直到29日下午5點截止，辦理登記的同時得繳清登記費30萬元，民意調查費35萬元，以及保證金10萬元整。

率先完成登記的桃園縣前議員范綱祥表示，目前桃園發展如火如荼進行，包含鐵路地下化、綠線捷運等重大公共建設、空汙議題、司法改革，這些項目都涵蓋到他過去所學的土木、環境、法律專業背景，加上議會政治經驗，他強調，未來會以專業的溝通，博取行政機關的認同與改善，而非用恫嚇的方式迫使對方屈服。期盼透過公開競爭的方式，讓民眾有多元的選擇，范綱祥強調，民進黨要贏不是只有初選，而是要贏的2020總統大選。

面對黨內競爭對手，立委鄭寶清表示，按黨內初選民主機制程序，良性競爭，不管誰代表參選，都是在為國家做事，但被問到3年前僅以小幅差距險勝時任立委楊麗環，鄭寶清說，即便是鄭文燦擔任市長，基本盤仍就藍大於綠，雖然艱困，但會抱持平常心持續耕耘。

除了第四選區，同樣第二選區（楊梅、大園、觀音、新屋）現任立委陳賴素美，也將面臨前桃園市政顧問黃世杰的挑戰，不過陳賴素美回應，雖然大環境不利於民進黨，不過黨內初選應保持平和，尊重包容的方式，不應耍小手段。