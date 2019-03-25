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苗栗西湖柚花開 賞花輕旅行好時機

2019-03-25 18:49中央社 苗栗縣25日電

苗栗縣西湖鄉出產文旦柚正值開花期，西湖鄉公所30日將舉辦柚花藝術節，安排健行賞花及闖關活動，廣邀遊客造訪西湖，體驗柚花之美和清香。

苗栗西湖是國內主要文旦柚產地之一，每年3、4月開花期間，柚花花朵雪白、清香撲鼻，園區內散發出淡淡花香，是春遊踏青好時機，西湖鄉公所為推展在地休閒觀光舉辦「柚花藝術節」，30及31日兩天將在湖東休閒農業區及湖東多功能活動中心登場。

苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明今天出席活動宣傳記者會，與西湖鄉長高阿賜、西湖鄉農會理事長蕭駿逸、總幹事郭豐文等人，廣邀民眾以搭車或健行方式到西湖賞花輕旅行。

徐耀昌表示，高雄市長韓國瑜近來積極把農特產行銷到大陸及港澳地區，是正面的作法，事實上苗栗與大陸湖北省「這方面早有互動，且有實質效益」。他舉例，像是去年就有2000箱文旦、2大貨櫃的芋頭行銷到湖北，紓緩滯銷壓力也增加農民收益。

徐耀昌說，產銷平衡、農產賣到好價錢，正是農民最大的期待，縣府會持續協助打通農特產行銷兩岸三地的管道。

西湖鄉長高阿賜指出，西湖文旦柚種植面積約130公頃，在縣府等單位協助及果農努力下，品質媲美斗六、麻豆及瑞穗等地的文旦，目前正是柚花盛開季節、花香撲鼻，週末除安排精彩表演，也規劃健行活動，沿途並設有5道的趣味闖關遊戲，民眾集滿戳章可兌換折價券；此外，遊客也可以選擇購票搭乘「西湖好行環鄉巴士」，有深度導覽石雕媽祖、金龍窯、吳濁流藝文館及鄰近知名的義芳農場等，領略客庄風情。

文旦徐耀昌農民

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