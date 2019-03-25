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打造桃園水鳥樂園 許厝港濕地復育動土

2019-03-25 18:49中央社 桃園25日電

桃園市大園區「許厝港國家級重要濕地生態復育營造工程」今天下午動土，桃園市長鄭文燦表示，未來3年至少會投入新台幣3億元，採3階段計畫，打造許厝港成為「水鳥濕地樂園」。

鄭文燦下午出席「許厝港國家級重要濕地生態復育營造工程」動土典禮表示，許厝港濕地是國家級重要濕地，也是北台灣最大的海岸型濕地，具有潮間帶、沼澤、沙洲、埤塘及農田等，被「國際鳥盟」評為重要野鳥棲地，市府未來3年至少將投入3億元經費，打造許厝港成為兼具環境教育與觀光價值的水鳥濕地公園

鄭文燦表示，將分3階段計畫完成生態性、景觀性、服務性等3大設施。市府在去年成立海岸管理工程處專責濕地保育，並與國有財產署及建管處合作拆除違建、完成土地撥用，第一階段生態復育營造工程將把老街溪出海口淤泥回填至收回的魚塭內，增加約22公頃的濕地面積，但為避免對過境水鳥造成干擾，工程也會延至4月動工，預計年底完工。

鄭文燦說，為保護濕地生態環境，海岸管理工程處將於8月成立海岸環境監測科技中心，深入調查分析海岸環境，建置資料庫，藉由大數據來預測環境品質變化趨勢，提供市府濕地保育決策參考。

另外，鄭文燦指出，市府也將在濕地內的老街溪、新街溪、埔心溪等3大出海口，設置水質連續自動監測設施，相關數據可即時傳輸至科技中心，一旦出現異常就可立即派員稽查，提升污染預警的效率。

海岸管理工程處長林立昌表示，許厝港濕地擁有全台海岸最長、最寬廣的草漯沙丘，曾獲選為台灣最值得守護的海岸之一。市府已經依「文化資產保存法」完成列冊追蹤，將於年底前指定公告為地質公園加強保護，目前已規畫兩座地景公園，相信可成為北台灣特色生態旅遊的新選擇。

濕地公園鄭文燦老街

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