華泰名品青埔開幕285品牌進駐 29、30日擴大徵才

2019-03-25 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市高鐵、機捷青埔特區百貨業又將掀另一波開發潮，華泰名品城5月開幕，全區高達285個品牌進駐，業者訂3月29、30日擴大徵才。

另外，大江國際購物中心近年重整賣場締造佳績，日前二期用地約4公頃完成都市計畫變更，即將進入實質開發階段，有助於擴大賣場提高競爭力，目前賣場特色定位雖然還在研議中，但已經有2022二期百貨賣場能開幕的呼聲。

青埔特區另一個引人注目的是國泰人壽產專區，引入橫濱八景島水族館原汁原味，還有影城商場及國際觀光旅館投資案，開發面積約8.66公頃，總投資金額200億元去年10月上樑，將設置橫濱八景島水族館、新光影城、國泰商旅及商場等設施，預計創造8500個就業機會。

國壽的投資案因為基地緊鄰華泰名品城，有通報連接這兩大美式、日系商城，還能直通高鐵桃園站、機捷A18高鐵站如果台北信義計畫區，華泰名品城全期開幕對青埔特區商業發展具指標意義，29、30日擴大徵才以即將啟用的三期100多個品牌為主，一、二期也會加入徵才活動，找好工作機不可失。

青埔特區另一個閃耀商城為機捷Ａ19站冠德集團環球購物中心，Ａ19是體育園區lamingo職棒主場，5月天曾在棒球場演吸引滿場粉絲進場，購物中心預計今天啟用包括各個品牌運動館。