國家級西湖溼地赫見廢棄物 環保人士痛心生態寶地破功

2019-03-25 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



國家級苗栗縣西湖溼地是重要生態、教學場域，靜宜、虎尾科技大學講師趙克堅3月23日帶學生，赫見大批磚塊、鋼筋等建築廢棄物，昔日生態寶地變樣，苗栗縣議員陳光軒、苗栗縣社區大學主任戴文祥及苗栗縣海岸環境發展協會理事長洪維鋒今天會勘，陳光軒要求縣府等有關單位追查，並開挖調查廢棄物範圍及是否有毒性。

趙克堅說，苗栗條件得天獨厚，山、海接近，地形地貌及里海生態都相當珍貴，後龍鎮公司寮漁港旁的西湖溼地，也是他重要教學場域，他發現7、8個東方環頸鴴的巢，還有條紋縱磯海葵現蹤，更有大批的和尚蟹，去年8、9月他帶苗栗社大海岸環境志工隊時，動植物生態相當豐富，沒想到3月23日重回西湖溼地，讓他很痛心。

學生乘興而來，看到卻是建築廢棄物，問一句「說好的生態呢？」趙克堅難以回應，他懷疑是縣府去年底發包公司寮漁港清淤工程惹的禍，他指出，上一次公司寮清淤工程，就疑似驚擾沙蟹，敏感度極高的沙蟹，竟然不會急著逃跑，他一捉就是10多隻。

陳光軒、戴文祥及洪維鋒接獲陳情，今天上午冒著風雨到西湖溼地勘察，發現建築廢棄物上覆蓋淤沙，陳光軒懷疑是為了掩飾違法偷倒，要求縣府開挖調查。