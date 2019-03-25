民進黨桃園立委登記搶頭香 范綱祥盼以專業扭轉國會

2019-03-25 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



民進黨桃園市立委初選開跑，今天起到29日領表登記，去年放棄市議員連任，打著「讓專業的來」，爭取第四選區立委提名的范綱祥，上午親自前往民進黨桃園市黨部領表及登記，恰好成為桃園是第一個完成登記的候選人，而現任立委鄭寶清，還有第二選區現任立委陳賴素美則託人代為領表、明天登記。范綱祥當場繳交立委候選人登記申請書，包括30萬元登記費、35萬元民調費，以及10萬元保證金。

擁有台大土木系學士、台大環工碩士學歷，同時也是環工技師與律師執照的范綱祥，他表示，台灣政治太過激情、缺乏專業，虛耗內鬥，他在擔任議員期間，面對選民服務，處理專業問題時常遇到制度問題，往往礙於立法權怠惰，導致法規仍不合時宜，問題依舊無法解決。他盼自己成為一磚一瓦，能紮實修補法規缺漏的立法者，以及政策的監督、溝通及揭露說明者。

范綱祥指出，台灣太多立委都是做政治性的操作，尤其是作秀、搶鏡頭、謾罵，沒建設性事情，對民眾完全沒助益，而且行政必須受立法監督，但立委專業度不夠，很容易被行政糊弄，造成行政濫權、逾越母法等問題依舊懸而未決。

范綱祥說，尤其桃園進行多項重大公共建設，包含鐵路地下化、綠線捷運，還有全國關注的空汙議題，解決工業汙染、氣候條件、跨區移動等因素，如何透過數據監測有效掌握；司法改革加強人民參與，要朝向參審制、陪審制等。范綱祥說，這些都涵蓋他過去所學的土木、環境、法律專業，加上議會政治經驗，他強調，未來會以專業的溝通，博取行政機關的認同與改善，而非用恫嚇的方式迫使對方屈服。