親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
願景／隱私網戰
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
英賴對決爭初選
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

來對發票囉！1-2月千萬獎號出爐：00106725

「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

民進黨桃園立委登記搶頭香 范綱祥盼以專業扭轉國會

2019-03-25 13:49聯合報 記者林育瑩╱即時報導

民進黨桃園市立委初選開跑，今天起到29日領表登記，去年放棄市議員連任，打著「讓專業的來」，爭取第四選區立委提名的范綱祥，上午親自前往民進黨桃園市黨部領表及登記，恰好成為桃園是第一個完成登記的候選人，而現任立委鄭寶清，還有第二選區現任立委陳賴素美則託人代為領表、明天登記。范綱祥當場繳交立委候選人登記申請書，包括30萬元登記費、35萬元民調費，以及10萬元保證金。

擁有台大土木系學士、台大環工碩士學歷，同時也是環工技師與律師執照的范綱祥，他表示，台灣政治太過激情、缺乏專業，虛耗內鬥，他在擔任議員期間，面對選民服務，處理專業問題時常遇到制度問題，往往礙於立法權怠惰，導致法規仍不合時宜，問題依舊無法解決。他盼自己成為一磚一瓦，能紮實修補法規缺漏的立法者，以及政策的監督、溝通及揭露說明者。

范綱祥指出，台灣太多立委都是做政治性的操作，尤其是作秀、搶鏡頭、謾罵，沒建設性事情，對民眾完全沒助益，而且行政必須受立法監督，但立委專業度不夠，很容易被行政糊弄，造成行政濫權、逾越母法等問題依舊懸而未決。

范綱祥說，尤其桃園進行多項重大公共建設，包含鐵路地下化、綠線捷運，還有全國關注的空汙議題，解決工業汙染、氣候條件、跨區移動等因素，如何透過數據監測有效掌握；司法改革加強人民參與，要朝向參審制、陪審制等。范綱祥說，這些都涵蓋他過去所學的土木、環境、法律專業，加上議會政治經驗，他強調，未來會以專業的溝通，博取行政機關的認同與改善，而非用恫嚇的方式迫使對方屈服。

面對黨內可能人選，范綱祥說，每位候選人在政壇上都有被民眾關注的地方，透過公開競爭、比較的方式，讓民眾有多元的選擇，而且民進黨要贏的不是立委初選，而是總統大選，民進黨正在谷底之中，希望能以平和愉快完成初選程序。

爭取桃園市第四選區立委提名的范綱祥，上午親自前往民進黨桃園市黨部領表及登記，恰好...
爭取桃園市第四選區立委提名的范綱祥，上午親自前往民進黨桃園市黨部領表及登記，恰好成為桃園是第一個完成登記的候選人。記者林育瑩／攝影
分享
爭取桃園市第四選區立委提名的范綱祥，上午親自前往民進黨桃園市黨部領表及登記，恰好...
爭取桃園市第四選區立委提名的范綱祥，上午親自前往民進黨桃園市黨部領表及登記，恰好成為桃園是第一個完成登記的候選人。記者林育瑩／攝影
分享

民進黨鄭寶清

相關新聞

民進黨立委初選今領表 雲林尚無人登記

2019-03-25 13:21

搶頭香完成初選登記 蔡其昌：黨內團結才能逆風而行

2019-03-25 13:10

2同志有意投入立委初選 李俊俋：有比較才有進步

2019-03-25 11:12

鍾佳濱搶頭香 妻生日登記民進黨立委初選

2019-03-25 10:27

彰化立委初選／柯呈枋再戰1選區 4選區藍恐鬩牆

2019-03-25 00:02

花蓮藍營立委初選 3人角逐

2019-03-24 23:47

新聞眼／何謂艱困選區 藍綠各有解讀

2019-03-24 23:45

綠立委初選 桃竹苗6艱困選區採徵召

2019-03-24 23:42

韓流一窩蜂 北市立委初選人頻借光

2019-03-24 23:41

綠營立委初選登記開跑 新北挑戰者不多

2019-03-24 23:24

曾文培宣布選士北立委 吳敦義唱「戀曲1990」暖場

2019-03-24 23:22

新北立委第12選區 藍營競爭者眾

2019-03-24 23:19

綠營立委初選 領表登記今起跑

2019-03-24 23:18

台南一選區／葉宜津拚連任 自家人挑戰

2019-03-24 23:13
看更多

熱門文章

給韓國瑜的公開信 蔡詩萍：自我港澳化才危險！

2019-03-24 22:44

韓國瑜香港搶訂單挨批 謝龍介：農漁民要覺醒了

2019-03-24 15:46

韓國瑜會中聯辦成箭靶…花媽賴神怎不提當年訪陸見了誰

2019-03-25 08:00

海軍武昌艦敦睦出航前 連續兩位士兵墜碼頭摔傷

2019-03-24 21:07

韓國瑜會中聯辦 港媒頭版指私通大陸賣掉台灣

2019-03-24 22:30

影／韓國瑜觀賞深圳市民中心燈光秀 貼心幫太太提包包

2019-03-24 22:25

與深圳市委書記會面 韓國瑜：背後酸言酸語我不在乎

2019-03-24 19:40

韓國瑜訪陸惹議 賴清德：賣農產品不要賣身

2019-03-24 18:23

酒駕零容忍！陸軍設黑白無常靈堂 官兵休假前先體驗

2019-03-24 16:46

體育館鋪地毯 最陽春的國家級音樂賽現正開打！

2019-03-25 10:00

韓國瑜訪陸簽實體通路訂單 今又增電商銷售平台

2019-03-24 15:17

韓國瑜進港澳中聯辦 李俊俋質疑公然違法

2019-03-24 16:23

獨派：如果賴清德贏初選 不會讓蔡英文跛腳

2019-03-24 16:55

F-16繞著轟六「桶滾」？空軍：大陸媒體假消息

2019-03-24 19:40

韓國瑜抵深圳 高規格維安媒體搜身搜包

2019-03-24 14:40

韓國瑜訪港走入中聯辦 劉兆佳：默認香港一國兩制

2019-03-24 20:13

賴清德要韓國瑜賣農不賣身 蔡正元嗆賴跟陳菊都賣過

2019-03-25 00:14

蔡英文拚外交不忘提醒韓國瑜「請中國停止打壓台灣」

2019-03-25 11:47

韓國瑜選總統？綠委：市長不滿一年 選民未必買單

2019-03-24 22:34

韓國瑜總統級維安 記者「被建議」住別間飯店

2019-03-24 23:01

影／禿子打傘無法無天！新生代議員批韓國瑜密會中聯辦

2019-03-24 18:01

讓韓國瑜參選總統？ 李佳芬：不能開玩笑先把市政做好

2019-03-24 23:09

再示警！黃重諺：有兩岸知識的人都知道中聯辦性質

2019-03-24 19:12

新聞眼／韓國瑜經濟之旅 踩進兩岸政治深水區

2019-03-24 23:50

政院拍板開放50釣區 漁會：我們也能發動5萬漁民反對

2019-03-24 18:31

韓國瑜抵達深圳 立委許淑華現身迎接

2019-03-24 15:38

標哥水餃吃過嗎？被政治耽誤的總鋪師 還不只這一手

2019-03-25 09:00

九二共識是兩岸定海神針 深圳市委書記：很讚賞韓國瑜

2019-03-24 19:51

李佳芬以「洗衣服」妙答2020 謝寒冰推測兩含意

2019-03-25 10:50

影╱爭釣權被指製造漁港垃圾？ 釣友怒搜證「魚網誰丟棄」

2019-03-24 18:33

韓國瑜深圳拚「南南合作」 避談政治議題

2019-03-25 00:16

卓榮泰質疑韓國瑜：等劉結一召見後回台領表？

2019-03-24 14:20

彰化立委初選／柯呈枋再戰1選區 4選區藍恐鬩牆

2019-03-25 00:02

為何提名韓國瑜? 費鴻泰用孫子兵法說原因

2019-03-25 09:08

韓國瑜訪陸港澳惹議 陸委會：返台1個月內提書面報告

2019-03-25 11:57

晚宴前先見？ 韓國瑜今下午4點半會國台辦主任劉結一

2019-03-25 09:35

影／誰說台灣沒有一流的釣魚平台 只是你飛不過去

2019-03-24 23:30

曾文培宣布選士北立委 吳敦義唱「戀曲1990」暖場

2019-03-24 23:22

若綠初選採互比式民調 學者：泛藍可能灌票給蔡英文

2019-03-25 00:25

藍委反擊綠批韓國瑜：拚賺錢總比你們外交撒錢好

2019-03-25 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top