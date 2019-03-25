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「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

勞運團體反對罷工預告期 向趙正宇抗議要求撤案

2019-03-25 13:33聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市產業總工會今天上午發起多個產、企業工會會員50餘人，前往立委趙正宇八德服務處拉布條，抗議趙正宇領銜提案修正勞資爭議處理法增訂「罷工預告期」，桃產總工會理事長莊福凱、秘書長葉瑾瑜等人帶頭連續高喊「反對罷工預告期」「趙委員立即撤案」，最後由趙正宇辦公室主任林駿剛接下「戰帖」，允諾將由趙正宇擇期安排與工會團體溝通。

莊凱福表示，趙正宇提案修正勞資爭議處理法第54條，修訂罷工預告期，勞工團體期期以為不可，因為工人最後手段用罷工預告期來限縮，勞工將很難在勞資和諧平衡取得限制，各工會「希望趙委員撤案」，才能保障勞工權益，罷工預告期將傷害勞工權益，如不撤案，將發動更多勞運團體到立院抗爭。

桃園市產業總工會發起反對勞資爭議處理法增訂「罷工預告期」，趙正宇在立委提案引起勞工團體不滿，工會代表認為，台灣很少發生罷工，往往是工會與資方談判，資方不願談，勞工不得已最後走上勞資調解，過程最長50天，召開勞資爭議協調，只要資方不同意就破局，罷工是勞工最後的手段。

趙正宇辦公室新聞稿指出，修法增設明訂禁止資方宣告罷工後，使用替代人力續行業務，明訂禁止資方利用任何司法或積極、消極行為阻擾工會罷工權之實現，依目前法令，並無禁止資方利用其他法律方式阻礙工會罷工權，因此這次修法加設罰則，遏止資方不當行為，任何修法案件，均採取開放討論，接受工會團體及個人意見，希望能充分討論達成共識。

桃園市產業總工會理事長莊福凱（右一）遞交「戰帖」，反對罷工預告期、要求趙委員立即...
桃園市產業總工會理事長莊福凱（右一）遞交「戰帖」，反對罷工預告期、要求趙委員立即撤案，趙正宇辦公室主任林駿剛（右二）接下「戰帖」。記者曾增勳／攝影
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桃園市產業總工會率勞運團體在立委趙正宇八德服務處前拉布條抗議，高喊「反對罷工預告...
桃園市產業總工會率勞運團體在立委趙正宇八德服務處前拉布條抗議，高喊「反對罷工預告期」「趙委員立即撤案」。記者曾增勳／攝影
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桃園市產業總工會理事長莊福凱（見圖）率勞運團體向立委趙正宇抗議，「反對罷工預告期...
桃園市產業總工會理事長莊福凱（見圖）率勞運團體向立委趙正宇抗議，「反對罷工預告期」、要求「趙委員立即撤案」。記者曾增勳／攝影
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罷工趙正宇

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