勞運團體反對罷工預告期 向趙正宇抗議要求撤案

2019-03-25 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市產業總工會今天上午發起多個產、企業工會會員50餘人，前往立委趙正宇八德服務處拉布條，抗議趙正宇領銜提案修正勞資爭議處理法增訂「罷工預告期」，桃產總工會理事長莊福凱、秘書長葉瑾瑜等人帶頭連續高喊「反對罷工預告期」「趙委員立即撤案」，最後由趙正宇辦公室主任林駿剛接下「戰帖」，允諾將由趙正宇擇期安排與工會團體溝通。

莊凱福表示，趙正宇提案修正勞資爭議處理法第54條，修訂罷工預告期，勞工團體期期以為不可，因為工人最後手段用罷工預告期來限縮，勞工將很難在勞資和諧平衡取得限制，各工會「希望趙委員撤案」，才能保障勞工權益，罷工預告期將傷害勞工權益，如不撤案，將發動更多勞運團體到立院抗爭。

桃園市產業總工會發起反對勞資爭議處理法增訂「罷工預告期」，趙正宇在立委提案引起勞工團體不滿，工會代表認為，台灣很少發生罷工，往往是工會與資方談判，資方不願談，勞工不得已最後走上勞資調解，過程最長50天，召開勞資爭議協調，只要資方不同意就破局，罷工是勞工最後的手段。