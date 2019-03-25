4月起春遊補助！新竹縣加碼出爐 最高享2500元

2019-03-25 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



竹縣東安古橋景致非常美麗。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook 交通部觀光局推動春遊專案刺激國旅消費，新竹縣政府響應於4月至6月辦理自由行及團體旅遊優惠補助，除每房現折500元外，縣府加碼月月1000份價值千元的竹縣熱門遊樂園或生態農場門票送給來到新竹縣住宿的旅客，另外青年(18歲至40歲)入住小鎮(竹東鎮或北埔鄉或關西鎮)民宿可再多1次500元住宿優惠，最多可享2500元補助。

新竹縣府指出， 4月至6月的春遊專案自由行補助，除每房現折500元外，縣府加碼月月1000份價值千元的竹縣熱門遊樂園或生態農場門票送給來到新竹縣住宿的旅客，讓遊程更輕鬆好玩！旅客同時可使用新竹縣「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」獎勵旅遊方案的優惠序號享住房補助500元。另青年(18歲至40歲)入住小鎮(竹東鎮或北埔鄉或關西鎮)民宿可再多1次500元住宿優惠，最多可享2500元補助。

春遊專案自由行旅客無需事前登錄申請，逕至參與春遊專案的旅宿業即享有補助，相關活動辦法、參與業者名單等可至自由行活動專區查詢(https://springtour.app/event/springtour.php)或洽諮詢專線03-5186808、03-5943926、03-6100036、0933145746、0937128400。

團體旅遊優惠同樣於4月至6月推出，行程須行經小鎮且2天1夜以上，放假日不超過1日，可享每人每日獎助新臺幣500元。另為推廣竹縣浪漫臺三線沿線鄉鎮，凡參予符合上述條件且行程包含竹縣橫山鄉或峨眉鄉的團體旅遊者，可獲得價值200元以上新竹縣特色伴手禮，限量2500份。