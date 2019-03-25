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冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-03-25 10:23聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣政府針對家庭中耗電較大及使用時間較長的冷氣機及冰箱納入補助範圍，補助以竹縣轄內的民眾為主。冷氣每瓩補助1000元、冰箱每公升補助10元，以上補助金額每台不超過3000元。最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，補助金額最高1.5萬元。即日起開始申請，至108年8月31日止。

新竹縣府指出，為配合經濟部擴大節電發展政策，期望透過補助機制鼓勵家戶民眾共同響應落實生活節電，規畫辦理老舊家電汰換補助措施，訂定「新竹縣住宅家電設備汰換補助作業計畫」。針對家庭中耗電較大及使用時間較長的冷氣機及冰箱納入補助範圍，汰換的新機皆需符合能源效率第1、2級規範才能申請補助金，有意願申請之民眾得依本計畫相關文件及程序提出申請，補助內容如下：

補助對象：為新機安裝之用電地址應於本縣轄內的民眾，同一申請用電地址以申請一次為限。

補助金額：冷氣每瓩補助1,000元、冰箱每公升補助10元，以上補助金額每台不超過3000元。

補助上限：最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。

受理期間：自即日起開始受理，至108年8月31日止。補助期間屆滿前，縣府得視補助款餘額，於國際產業發展處網站公告提前終止補助或延長補助期間。107年12月7日起至公告日所汰換的設備如符合本計畫規定亦可提出申請。詳細可撥諮詢電話(03)551-8022張先生、（03）5518101分機6252 陳先生。

新竹縣政府針對家庭中耗電較大及使用時間較長的冷氣機及冰箱納入補助範圍，補助以竹縣...
新竹縣政府針對家庭中耗電較大及使用時間較長的冷氣機及冰箱納入補助範圍，補助以竹縣轄內的民眾為主。圖／新竹縣政府提供
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