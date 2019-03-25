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影／零負評「消防員拉花師」 救人背後有段感人故事

2019-03-25 09:46聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市消防局龜山分隊員劉奕成除了打火、救護，還是個專業咖啡拉花師，3年前1杯拿鐵燃起他對咖啡的熱忱，為了學拉花每天狂灌牛奶，短短數月就胖了近20公斤；劉奕成除了對拉花情有獨鍾，泡咖啡的好手藝更讓喝過的人都是「零負評」，就連消防局長官也都曾聞香而來。

24歲的劉奕成家裡經營補習班，原打算大學畢業後要當化學工程師，但高三考學測前1晚阿公突然過世，消防獲報到場急救仍回天乏術，最令他印象深刻的是，當時消防員和他們說「阿公身體還熱熱的」，若第一時間施予CPR急救，或許還有一線希望。

「我真的是想救人！」他說，從小和阿公一起長大，晚年就算生病住進安養中心，自己每天中午也都會去看他，直到阿公過世體認到救護的重要，所以下定決心投身消防單位，讓原本設定的志向180度大轉彎，學測結束隨即報特考，立志未來要幫助更多人。

後來機緣巧合下接觸了咖啡，劉奕成說，從小對咖啡的印象就是苦澀、難喝，到飲料店根本完全不會想點，因為3年前學長帶他到台北喝了1杯拿鐵，對咖啡的恐懼從此改觀，尤其看到浮在上方的拉花更是充滿興趣，自此一頭栽進了泡咖啡、學拉花的世界。

他笑說，為了學拉花趁休假時報名課程，加上每天至少練習10幾杯，怕浪費只好統統喝掉，結果狂灌牛奶幾個月內體重暴增近20公斤，為了買專業的咖啡機、磨豆機，前前後後更砸下超過25萬元的「學費」。

劉奕成對於咖啡的熱忱幾乎佔滿了休假，也因為四處參加拉花比賽，和業界同好交流，更認識了專業咖啡師的女友，這名「消防員拉花師」在業界逐漸闖出名號。

他現在將整套專業咖啡機放在龜山消防分隊上，隨時都能替弟兄泡上1杯提神的咖啡，喝過的人更是零負評，就連消防局愛好咖啡的長官也都曾聞香而來。

劉奕成3年前一頭栽進咖啡世界，對拉花更是情有獨鍾。記者曾健祐／攝影
劉奕成3年前一頭栽進咖啡世界，對拉花更是情有獨鍾。記者曾健祐／攝影
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劉奕成把整套專業咖啡機放在分隊上，隨時可以替弟兄泡上1杯咖啡。記者曾健祐／攝影
劉奕成把整套專業咖啡機放在分隊上，隨時可以替弟兄泡上1杯咖啡。記者曾健祐／攝影
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劉奕成3年前一頭栽進咖啡世界，對拉花更是情有獨鍾。記者曾健祐／翻攝
劉奕成3年前一頭栽進咖啡世界，對拉花更是情有獨鍾。記者曾健祐／翻攝
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劉奕成3年前一頭栽進咖啡世界，對拉花更是情有獨鍾。記者曾健祐／攝影
劉奕成3年前一頭栽進咖啡世界，對拉花更是情有獨鍾。記者曾健祐／攝影
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咖啡拉花消防員

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