追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名

2019-03-24 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



「李昌鈺退休4次依然奉獻社會」表態爭取民進黨桃園市第四選區立委提名的前桃園教育局長林逸青，離開政壇的她，至今仍在大學兼課，甚至還投入實驗教育、關懷弱勢學童。

她說，服務教育界超過30年，除了嫻熟教育議題，擔任教育主管期間，在第一線了解家長、地方教育以外的困難與需要，萌生她對為民喉舌的想法，林逸青提到，近期酒駕、殺人案件曾出不窮，應要立法重懲遏止歪風。雖是爭取民進黨立委提名，不過她強調，法案應不容政黨及私人利益介入，才能保障人民根本權益。

桃園縣前教育局長林逸青，畢業於台北師範學院（現為國立台北教育大學），同時也是創校百年以來首位教育學博士，曾任教於桃園國小老師10年，取得高考教育行政資格後，歷任桃園縣教育局督學、學管課長，並在課長任內結識時任桃園縣長的前副總統呂秀蓮，協助她任內推動中小學兩性平權教育，87年更從課長調陞為大漢國中校長。

90年轉任幸福國中創校校長，直到97年，時任縣長朱立倫宣布增設大溪高中，林逸青授命調任大漢國中，同時擔任大溪高中籌備處主任，並在98年7月成為大溪高中創校校長，100年獲當時縣長吳志揚提拔調升教育局長。

林逸青表示，擔任縣府教育局長時，由於航空城計畫正在推動，她體認到桃園將與國際接軌，因此在任內力推英語教育；並顛覆過去幼兒園所設計，以外觀吸引學童上學。更提倡E化數位教育，推動錄製影帶供教學觀摩、建置電子書，讓學生且課餘時間複習，不過她感嘆的說，她去職後計畫即畫下休止符。

林逸青提到，93年曾以無黨籍的身分參選第六屆立委，可惜因缺乏奧援以敗選收場，不過時任立委的邱垂貞，與後來擔任副總統呂秀蓮的聯名推薦加入了民進黨，她強調，自己雖為民進黨員，但與桃園市長鄭文燦一樣不分藍綠，對民眾有益的事情都會全力以赴。雖短暫離開政壇，不過平時仍在桃園市向日葵教育文化協會，協助實驗教育的推廣。