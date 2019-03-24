民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委

2019-03-24 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



民進黨立委提名初選自明天到29日領表登記，民進黨前市議員范綱祥去年放棄參選連任市議員，瞄準立委選戰，他今天下午表示，明天將直接領表登記參加民進黨桃園市第4選區立委提名初選，他選舉將秉持自己風格，「讓專業的來」是他的特點，他希望第4選區初選維持「君子之爭」。

范綱祥是桃園在地子弟，過去20多年來擔任環工技師、律師執業，經辦許多環工、法律案件，以專業形象獲好評，他曾參選升格前桃園市長選戰步上政治路，之後當選桃園市首屆市議員，他對問政品質要求高，問政風格甚至被不了解的選民視為曲高和寡，但他堅持自己風格從不改變。

他的選舉看板標榜「讓專業的來」，打出問政四願，包括積極參與推動協調重大建設、空汙改善要加速確實監督杜絕造假、司法改革加強對話提升司法信任、國家法規要升級務實檢討法規提升品質。獲不少理性選民私下按讚支持。

面對桃園市第4選區現任立委鄭寶清尋求連任實力雄厚，范綱祥沒有市議員頭銜，競爭黨內初選辛苦，他在桃園區各重要街道、路口掛出競選看板，自己更每天從街頭、路口到公園走動向選民問候拜票，他說，「直接與選民接地氣」，希望爭取選民支持。